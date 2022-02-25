Binlerce kişi 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Binlerce kişi bekliyor! 3600 ek göstergede son durum nedir? Sorularının yanıtlarını arama motorları üzerinden sıklıkla sorguluyor. 3600 ek göstergede 4 meslek grubu; polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisi için tek paket hazırlandı ve yeni düzenlemeyle hem memur hem de emeklililerin maaşlarının artması bekleniyor. İşte ayrıntılar...
3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergeyle kamu çalışanlarının beklentilerini adil şekilde karşılayacak bir düzenleme yapma kararlılığında olduklarını bildirdi.
Bakan Bilgin, kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında düzenlenen ilk komisyon toplantısına başkanlık yaptı.
3600 ek gösterge meselesini Memur-Sen ile yaptıkları toplu sözleşmeyle kayıt altına aldıklarını anımsatan Bilgin, böylece konunun temenni olmaktan çıktığını söyledi. Bakanlık bünyesinde bugüne kadar konuyla ilgili teknik çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Bilgin, konunun bakanlıklarının yanında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı gibi bazı kamu kurumlarını da ilgilendirdiğine değindi.
Kamuda çalışan herkesin 3600 ek gösterge sorununun çözümüne ilişkin beklentileri olduğuna dikkati çeken Bilgin, meseleyi sosyal paydaş olan sendikaların da yer alacağı komisyonda ele alacaklarını aktardı.