25 ŞUBAT CANLI ALTIN FİYATLARI- Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? Almalı mı satmalı mı? Altın fena arttı

SON DAKİKA ALTIN HABERLERİ - 25 ŞUBAT CANLI ALTIN FİYATLARI ... Altın fiyatları anlık değişirken vatandaşlar da sıkça detaylı altın fiyatlarını internette aratıyor. Genellikle gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenlerden... Güncel altın fiyatlarını haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz. Rusya'nın bu hamlesi ardından küresel piyasalar resmen alt üst oldu. Şu anda ons altın son bir buçuk senenin zirvesine ulaştı. Gram altının ateşi ise sönmüyor. Gram altın sabah saatlerinden bu yana rekor üzerine rekor kırarken şu sıralar 915 lira civarını işlemiş durumda. Peki gram altının yükselişi devam edecek mi? Altın fiyatları yükselecek mi? Altın alınır mı?

GRAM ALTIN 1.000 TL OLABİLİR! ALTIN FİYATLARI YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ? ALMALI MI SATMALI MI?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, elindeki altında fırsata çevirmek isteyenler amacıyla iyi bir fırsat da olduğunu söyledi. Altında düşük maliyetli yatırımcıların ucuza aldıkları altını yükseldikten sonra satabilecekleri ifade eden Memiş, gram altının 960 lira seviyelerine gördükten sonra bin liraya kadar yükselebileceğini dile getirdi.

25 ŞUBAT GRAM ALTIN NE KADAR? CANLI ALTIN FİYATLARI!

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 2.879,00

Yarım altın satış: 2.964,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 5.865,74

Tam altın satış: 5.985,89

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.078,00

Cumhuriyet altını satış: 6.170,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 5.891,00

Ata altın satış: 6.057,00

ALTININ ONSU PATLADI

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat Perşembe 18.45 itibarıyla 1.924,75 dolardan prosedür görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 8,90 kazançla 909 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların günümüz efektif kurunu alışta 14,2224 lira, satışta 14,2794 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 13,7752 lira, satışta 13,8304 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda prosedür gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü prosedürlerinin yalın getirisi yüzde 21,68'den, bileşik getirisi de yüzde 22,86'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.45 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1128, sterlin/dolar paritesi 1,3300, dolar/yen paritesi de 115,47 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tarzı ham petrolün varil fiyatı, yüzde 5,90 yükselişle 99,75 dolardan prosedür görüyor.

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⛔NOT: Bilgiler 24 Şubat 2022 Perşembe günü saat 15.20 itibarıyla alınmıştır.