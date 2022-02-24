Eyt bu yıl tamam! Ak Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu TAKVİM’e konuştu: 2022’de 5 konu sırasıyla çözüme kavuşturulacak





'MASAYA YATIRACAĞIZ'

"Aralık ayı ile birlikte yeni asgari ücret belirlendi. Ardından emekliler ve memurların zam oranlarıyla ilgili konu çözüme kavuşturuldu, ek zamlarla ilgili yasal düzenleme Meclis'ten geçti. Şu anda yine milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge çalışması devam ediyor, bununla ilgili müzakereler sürüyor, sonuçta bu da yasa tasarısı olarak Meclis'e gelecek ve yasalaşacak. Ardından belediyeler dahil olmak üzere tüm sözleşmeli kamu çalışanlarıyla ilgili konu ele alınıp çözüme kavuşturulacak. Bunların ardından da EYT konusu ile ilgili çalışmalar neticelendirilecek. Bu kendi sırası içinde aynen çalışma programımız devam etmektedir. Ne demişsek onu gerçekleştiriyoruz. 2022 yılı içinde EYT'li kardeşlerimizin konusunu da masaya yatırıp geniş bir katılımcı demokrasi ve ilgili yetkili kurulların da kanaatlerini alarak, konuyu inşallah neticelendireceğimizi ifade etmek isterim. Toplumumuzun sorunu bizim sorunumuzdur. Bu konuları da sadece AK Parti ve Cumhur İttifakı çözer." EYT temsilcileri olarak 9 kişilik bir heyetin hem kendisiyle hem de MHP Grup Başkanvekili ile görüştüğünü söyleyen Akbaşoğlu, bu konuyla ilgili de şu bilgileri verdi: "Arkadaşlarımız bize taleplerini ifade ettiler. Meclis'te bir komisyon kurulacağı yolunda haberler çıktı, böyle bir durum söz konusu değil. Bu konu, dediğimiz süreç içinde masaya yatırılacak. Zaten bu konu teknik bir konu ve Çalışma Bakanlığı'nın yapacağı çalışmalarla kapsamı ortaya çıkarılacak. Bir etki analizi yapılacak. Paydaşlarla müzakereler içerisinde çalışması yapılacak. 2022 yılı içinde bu çalışmalarla ilgili kamuoyuna net bir ifadeyle Çalışma Bakanımız ile birlikte açıklama yapacağız."

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