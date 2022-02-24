EPGİS BENZİNE MOTORİNE ZAM son dakika! 24 - 25 Şubat benzine zam geldi mi? İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, LPG kaç TL?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'na (EPGİS) tarafından zam açıklamaları yakından takip edilmeye başlandı. Rusya-Ukrayna arasındaki savaş sonrası petrol fiyatları da yükselişe geçti. Araç sahipleri tarafından benzine motorine zam gelip gelmeyeceği merak edildi. Peki, 24 - 25 Şubat benzine zam var mı? Benzine 1 lira üzerinde zam mı gelecek? 24 - 25 Şubat benzin, motorini LPG ne kadar, kaç TL? İşte merak edilenler!

24 - 25 ŞUBAT BENZİNE MOTORİNE ZAM VAR MI?

Rusya-Ukrayna savaşı petrolde zirveye neden oldu. Bu gelişmelerle gözler benzin fiyatlarına çevrildi. Araç sahiplerine kötü haber geldi. Bazı haber kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, benzine yarın gece itibarıyla 1,20-1,60 TL arasında, motorine pazartesi gece itibarıyla geçerli olmak üzere 1 TL'nin üzerinde zam geleceği iddiaları ortaya atıldı.

Henüz EPGİS tarafından resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası son olarak 2 Şubat'ta benzine 71 Kuruş zam yapıldığını açıklamıştı.

EPGİS'ten benzinin zammına ilişkin yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 09/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 71 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." İfadelerini kullanmıştı.

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt fiyatları 21.02.2022 tarihi saat 17:16'da şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 15,19 TL

Gazyağı TL/lt: 14,73 TL

Motorin TL/lt: 15,46 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 15,49 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg : 13,05 TL

Fuel Oil TL/Kg: 11,79 TL