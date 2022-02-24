Tüm illerden vatandaşlar Dolar, Euro, Sterlin ne kadar? 24 Şubat 2022 güncel döviz kuru ne durumda? Dolar kaç TL'den işlem görüyor? sorularının yanıtlarını arama motorları üzerinden sıklıkla sorguluyor. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon başlatmasının ardından gözler döviz piyasasına çevrildi ve özellikle yatırımcılar fiyatlarda düşüş mü yoksa yükseliş mi olduğunu öğrenmek istiyor. Peki Dolar kaç lira?