Tüm illerden vatandaşlar Dolar, Euro, Sterlin ne kadar? 24 Şubat 2022 güncel döviz kuru ne durumda? Dolar kaç TL'den işlem görüyor? sorularının yanıtlarını arama motorları üzerinden sıklıkla sorguluyor. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon başlatmasının ardından gözler döviz piyasasına çevrildi ve özellikle yatırımcılar fiyatlarda düşüş mü yoksa yükseliş mi olduğunu öğrenmek istiyor. Peki Dolar kaç lira?
DOLAR, EURO, STERLİN NE KADAR?
DOLAR
Alış: 14,2503
Satış: 14,2863
EURO
Alış: 15,9976
Satış: 16,1579