Cumhuriyet, yarım, çeyrek altın kaç liradan satışa sunuluyor? 25 Şubat Cuma gram altın ne kadar? 14, 22 ayar bilezik fiyatı…

Piyasaların son işlem gününde 25 Şubat Cuma gram altın ne kadar sorusunun yanıtı sabah saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde araştırılıyor. Hafta sonu serbest piyasa başlamadan önce altın almak ya da bozdurmak isteyenler piyasalara dair son gelişmeleri öğrenmek istiyor. Dün sabah başlayan Rusya Ukrayna savaşı ardından piyasaların ne yönde etkilendiği merak konusu oluyor. Peki Cumhuriyet, yarım, çeyrek altın kaç liradan satışa sunuluyor? 14, 22 ayar bilezik fiyatı kaç TL'den alıcı buluyor?