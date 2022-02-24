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    • Ekonomi
    • 24.02.2022 22:37
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    • 24.02.2022 22:40
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    CANLI- Dolar, Euro, Sterlin ne kadar? Dolar kaç TL’den işlem görüyor? 24 Şubat 2022 güncel döviz kuru ne durumda?

    Tüm illerden vatandaşlar Dolar, Euro, Sterlin ne kadar sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırıyor. Rusya Ukrayna savaşının başlamasının ardından ekonomi gündeminde en çok araştırılanlar arasında piyasalardaki son gelişmeler yer alıyor. Savaşın başlamasının ardından piyasalar bu durumdan nasıl etkilendi, artış mı düşüş mü yaşanıyor? 24 Şubat 2022 güncel döviz kuru ne durumda? Dolar kaç TL'den işlem görüyor?

    takvim.com.tr
    Dolar, Euro, Sterlin ne kadar?

    Tüm illerden vatandaşlar Dolar, Euro, Sterlin ne kadar? 24 Şubat 2022 güncel döviz kuru ne durumda? Dolar kaç TL'den işlem görüyor? sorularının yanıtlarını arama motorları üzerinden sıklıkla sorguluyor. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon başlatmasının ardından gözler döviz piyasasına çevrildi ve özellikle yatırımcılar fiyatlarda düşüş mü yoksa yükseliş mi olduğunu öğrenmek istiyor. Peki Dolar kaç lira?

    DOLAR, EURO, STERLİN NE KADAR?

    DOLAR

    Alış: 14,2503

    Satış: 14,2863

    EURO

    Alış: 15,9976

    Satış: 16,1579

    Sterlin

    Alış: 19,0031

    Satış: 19,0984

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 7,26 düşüşle 1.869,64 puana geriledi.

    Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 146,39 puan değer kaybetti.

    Dün, 2.016,03 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 153,09 puan ve yüzde 7,59 değer kaybederek 1.862,94 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.852,31, en yüksek ise 1.953,15 puanı gördü.

    Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 7,71, sanayi endeksi yüzde 7,16, teknoloji endeksi yüzde 8,38 ve hizmetler endeksi yüzde 7,27 değer kaybetti.

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    Haberler Ekonomi CANLI- Dolar, Euro, Sterlin ne kadar? Dolar kaç TL’den işlem görüyor? 24 Şubat 2022 güncel döviz kuru ne durumda?
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