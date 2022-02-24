CANLI- Dolar, Euro, Sterlin ne kadar? Dolar kaç TL’den işlem görüyor? 24 Şubat 2022 güncel döviz kuru ne durumda?

Tüm illerden vatandaşlar Dolar, Euro, Sterlin ne kadar? 24 Şubat 2022 güncel döviz kuru ne durumda? Dolar kaç TL'den işlem görüyor? sorularının yanıtlarını arama motorları üzerinden sıklıkla sorguluyor. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon başlatmasının ardından gözler döviz piyasasına çevrildi ve özellikle yatırımcılar fiyatlarda düşüş mü yoksa yükseliş mi olduğunu öğrenmek istiyor. Peki Dolar kaç lira?

DOLAR, EURO, STERLİN NE KADAR?

DOLAR

Alış: 14,2503

Satış: 14,2863

EURO

Alış: 15,9976

Satış: 16,1579

Sterlin

Alış: 19,0031

Satış: 19,0984

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 7,26 düşüşle 1.869,64 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 146,39 puan değer kaybetti.

Dün, 2.016,03 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 153,09 puan ve yüzde 7,59 değer kaybederek 1.862,94 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.852,31, en yüksek ise 1.953,15 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 7,71, sanayi endeksi yüzde 7,16, teknoloji endeksi yüzde 8,38 ve hizmetler endeksi yüzde 7,27 değer kaybetti.