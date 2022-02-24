CANLI ALTIN FİYATLARI 24 ŞUBAT: Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? Almalı mı satmalı mı? Altın patladı

SON DAKİKA ALTIN HABERLERİ - 24 ŞUBAT CANLI ALTIN FİYATLARI ... Vatandaşlar altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? Almalı mı satmalı mı? Gibi soruların yanıtlarını sıkça aratıyor. Bu anlamda cumhuriyet altını, ata altın ve tam altın da en çok merak edilenler arasında. Peki, altın ne kadar oldu?, Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? Rusya Ukrayna krizi nedeniyle piyasalar sarsan oldu. Son 1,5 senenin en yüksek oranına gelir iken gram altında rekor üzerine rekor kırıyor. Gram altın şu saatlerde 915 lira seviyelerini gördü.

GRAM ALTIN 1.000 TL OLABİLİR! ALTIN FİYATLARI YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ? ALMALI MI SATMALI MI?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, elindeki altında fırsata çevirmek isteyenler amacıyla iyi bir fırsat da olduğunu söyledi. Altında düşük maliyetli yatırımcıların ucuza aldıkları altını yükseldikten sonra satabilecekleri ifade eden Memiş, gram altının 960 lira seviyelerine gördükten sonra bin liraya kadar yükselebileceğini dile getirdi.

GRAM ALTIN NE KADAR? CANLI ALTIN FİYATLARI!

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 911,69

Gram altın satış: 911,90

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.481,00

Çeyrek altın satış: 1.506,00

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⛔NOT: Bilgiler 24 Şubat 2022 Perşembe günü saat 15.20 itibarıyla alınmıştır.