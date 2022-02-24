ATA, YARIM VE ÇEYREK ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI CANLI - Ata, yarım ve çeyrek altın kaç TL? 24 Şubat 2022 Ata altın fiyatı ne kadar?

SON DAKİKA ALTIN HABERİ - 24 Şubat 2022 ata, yarım ve çeyrek altın ne kadar ? Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Bugün alış fiyatı 853,52 TL olan gram altın bir önceki kapanışı 848,41 TL'den yapmıştı. Altına yatırım yapanlar, düğünü olanlar gram, çeyrek, yarım, tam altın, cumhuriyet altını, 18 ayar bilezik fiyatlarını merak ediyor. Peki ata, yarım ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte yanıtı...

24 ŞUBAT 2022 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 853,05

Gram altın satış: 853,20

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.388,00

Çeyrek altın satış: 1.409,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 2.779,00

Yarım altın satış: 2.816,00

ALTIN (ONS) NE KADAR?

Altın (ONS) alış: 1.923,52

Altın (ONS) satış: 1.923,82

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 5.540,00

Cumhuriyet altını satış: 5.612,00

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar bilezik alış: 772,78

22 ayar bilezik satış: 777,96

CANLI altın fiyatlarını öğrenmek için tıklayın!

ATA ALTIN NEDİR?

Cumhuriyet altını ülkemizde en çok tüketilen ve yatırım olarak alınan bir altın türüdür. Yatırım yönünden da en mantıklı olan yatırım türü olarak gösterilmektedir. Bunun nedeni ise alım satım fiyat farkının başka altınlara göre daha az olmasıdır. Bölgelere göre alım-satım farkı değişebilir. Fiyatlar alım ve satım fiyatı olarak gösterilmektedir.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Çeyrek altın nedir sorusunu; Darphane doğrultusundan basılan ve her sene madeni parada bulunduğu gibi üstüne basım tarihi eklenerek pazara sürülen çeyrek altın, genelde düğün, nişan, sünnet gibi organizasyonlarda takı aracı olarak kullanılmaktadır. Bu amaçla özellikle yaz aylarında çeyrek altına olan talep artmaktadır.