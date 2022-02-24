ATA VE ÇEYREK ALTIN CANLI ALIŞ SATIŞ FİYATLARI - 24 Şubat 2022 ata altın fiyatı kaç TL? Ata altın ile çeyrek altın ne kadar?

SON DAKİKA ALTIN HABERİ - 24 Şubat 2022 ata, yarım ve çeyrek altın ne kadar ? Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Rusya-Ukrayna savaşı ardından yaşanan ekonomik değişimler ardından en çok merak edilen konulardan biri de altın fiyatlarındaki alış satış fiyatları oldu. Çoğunlukla altın yatırımcıları, bu durumu yakından takip ediyor... Yatırım araçlarından biri olan altın çeşitlerinde ata, yarım ve çeyrek altının güncel fiyatı da en çok merak edilen konulardan. Haftanın dördüncü gününde altında yükseliş yaşanıyor. Haftaya yükselişle başlayan altın bir önceki günden itibaren düşüşe geçmişti. Peki, 24 Şubat 2022 ata, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

24 ŞUBAT 2022 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 853,05

Gram altın satış: 853,20

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.388,00

Çeyrek altın satış: 1.409,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 2.779,00

Yarım altın satış: 2.816,00

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ATA ALTIN NEDİR?

Cumhuriyet altını ülkemizde en çok tüketilen ve yatırım olarak alınan bir altın türüdür. Yatırım yönünden da en mantıklı olan yatırım türü olarak gösterilmektedir. Bunun nedeni ise alım satım fiyat farkının başka altınlara göre daha az olmasıdır. Bölgelere göre alım-satım farkı değişebilir. Fiyatlar alım ve satım fiyatı olarak gösterilmektedir.