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    • Ekonomi
    • 24.02.2022 10:12
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    • 24.02.2022 10:12
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    Altın, dolar, kripto para, petrol fiyatları sert çarptı! Para piyasalarına Rusya darbesi, altüst oldu! Tarihin en düşük seviyesinde...

    Rusya'nın Ukrayna'ya asgari operasyon başlatmasının ardından para piyasaları alt üst oldu. Altın, dolar, kripto para, petrol fiyatları darma duman! Altın 2020 yılından beri ilk kez bu seviyeyi gördü. Brent petrolde ise korkulan oldu. Dolar/TL ve Euro/TL'de de durum farksız. Rus Rublesinde ise tarihi düşüş başladı. ABD doları karşısında tam yüzde 5,77 değer kaybetti. Son duruma göre ABD ve müttefikleri Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar açıklayacak. İşte sıcak gelişmeler...

    Tarihin en düşük seviyesinde

    Dünyanın gözü Rusya-Ukrayna krizinde. Sabah saatlerinde Vladimir Putin'in emri üzerine Donbas'a askeri harekât başladı. İki ülke arasında bir süredir devam eden gerilim sonunda patlak verdi. Ulusa sesleniş konuşması yapan Rusya devlet başkanı, Ukrayna'ya operasyon düzenlendiğini duyurdu. Putin bunun bir işgal olmadığını "özel askeri operasyon" olduğunu öne sürdü. Rusya'nın başlattığı askeri operasyon altın, dolar, kripto para, petrol fiyatlarını da büyük etkiledi. Para piyasaları sert çarptı. İşte son durum...

    "Rusya'nın NATO'nun genişletilmemesi konusunda bir uzlaşmaya varma girişimleri boşa çıkarıldı. İttifakın genişlemesiyle birlikte durum daha tehlikeli hale geliyor. Artık buna sessiz kalamayız" diyen Putin, Donbas'a askeri harekat emrini verdi. Opesyonun başlamasının ardından Rusya BM Büyükelçisi Nebizia, "Bu bir savaş değil, askeri operasyon" açıklaması yaptı.

    BİDEN'DAN İLK AÇIKLAMA

    ABD Başkanı Biden ise NATO ile işbirliği içinde hareket edeceği belirtti ve Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanacağına işaret etti. Biden, "Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir." diye konuştu.

    PARA PİYASALARI TEPETAKLAK OLDU

    Rusya'nın Ukrayna'ya operasyon başlatmasının ardından piyasalar tepetaklak oldu. Dünyanın izlediği harekat sonrası piyasalarda da sert hareketler görülüyor. Ons altın 2020'nin Eylül ayının ardından ilk kez bin 940 seviyesini aştı. Gram altın da ons altında yaşanan gelişmelerle beraber 860 liranın üzerini gördü.

    PETROL 100 DOLARI GEÇTİ

    Brent petrolde de yukarı yönlü sert hareket yaşandı. ICE'de brent petrolün varil fiyatı 101 dolar seviyesine yükseldi.

    DOLARDA SON DURUM

    Dolar/TL ise güne 13.80 seviyesinde başladı. Euro/TL de 15.50'nin üzerinde seyrediyor.

        RUS RUBLESİ TARİHİN EN BÜYÜK DÜŞÜŞÜNÜ YAŞADI

        Rus Rublesi, ABD doları karşısında yüzde 5,77 değer kaybederek tarihinin en düşük seviyesi olan 86,1198'e geriledi.

        ABD VE MÜTTEFİKLERİ YAPTIRIMLAR İLE RUS FİNANS SİSTEMİNİ VURACAK

        ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden kıdemli bir yetkilinin Wall Street Journal'a (WSJ) yaptığı açıklamaya göre ABD ve müttefikleri, Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar açıklayacaklar.

        WSJ'ye konuşan yetkili, Rusya'ya karşı alınması planlanan yeni yaptırım kararlarının Rusya'nın en önemli bankalarının içereceğini belirtti ve "Eğer bu işgal ilerler ise Rusya'nın hiçbir finansal kuruluşu güvende olmayacak" dedi.

        Yetkili, "Yaptırımlar Rusya'nın finansal sistemini şok edecek, piyasalarını vuracak, sanayisini durduracak ve büyümesini frenleyecek" diye konuştu.

        KRİPTO PARALAR SERT GERİLEDİ

        Kripto para birimleri de sert gerileme gösterdi. Bitcoin yüzde 7'ye yakın düşüşle 35 bin 320 dolar, Ethereum yüzde 8'e yakın düşüşle 2 bin 427 dolar, Solana yüzde 10 oranında düşüşle 78.8 dolar, Shiba Inu yüzde 7 düşüşle 0.00002310 dolar seviyesinde, Dogecoin yüzde 10 oranında düşüşle 0.1185 dolar, Ripple yüzde 10 düşüşle 0.64 dolardan alıcı buluyor.
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        Haberler Ekonomi Altın, dolar, kripto para, petrol fiyatları sert çarptı! Para piyasalarına Rusya darbesi, altüst oldu! Tarihin en düşük seviyesinde...
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