Altın, dolar, kripto para, petrol fiyatları sert çarptı! Para piyasalarına Rusya darbesi, altüst oldu! Tarihin en düşük seviyesinde...

"Rusya'nın NATO'nun genişletilmemesi konusunda bir uzlaşmaya varma girişimleri boşa çıkarıldı. İttifakın genişlemesiyle birlikte durum daha tehlikeli hale geliyor. Artık buna sessiz kalamayız" diyen Putin, Donbas'a askeri harekat emrini verdi. Opesyonun başlamasının ardından Rusya BM Büyükelçisi Nebizia, "Bu bir savaş değil, askeri operasyon" açıklaması yaptı.

BİDEN'DAN İLK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Biden ise NATO ile işbirliği içinde hareket edeceği belirtti ve Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanacağına işaret etti. Biden, "Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir." diye konuştu.