Altın, dolar, kripto para, petrol fiyatları sert çarptı! Para piyasalarına Rusya darbesi, altüst oldu! Tarihin en düşük seviyesinde...

Dünyanın gözü Rusya-Ukrayna krizinde. Sabah saatlerinde Vladimir Putin'in emri üzerine Donbas'a askeri harekât başladı. İki ülke arasında bir süredir devam eden gerilim sonunda patlak verdi. Ulusa sesleniş konuşması yapan Rusya devlet başkanı, Ukrayna'ya operasyon düzenlendiğini duyurdu. Putin bunun bir işgal olmadığını "özel askeri operasyon" olduğunu öne sürdü. Rusya'nın başlattığı askeri operasyon altın, dolar, kripto para, petrol fiyatlarını da büyük etkiledi. Para piyasaları sert çarptı. İşte son durum...
"Rusya'nın NATO'nun genişletilmemesi konusunda bir uzlaşmaya varma girişimleri boşa çıkarıldı. İttifakın genişlemesiyle birlikte durum daha tehlikeli hale geliyor. Artık buna sessiz kalamayız" diyen Putin, Donbas'a askeri harekat emrini verdi. Opesyonun başlamasının ardından Rusya BM Büyükelçisi Nebizia, "Bu bir savaş değil, askeri operasyon" açıklaması yaptı.
BİDEN'DAN İLK AÇIKLAMA
ABD Başkanı Biden ise NATO ile işbirliği içinde hareket edeceği belirtti ve Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanacağına işaret etti. Biden, "Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir." diye konuştu.
PARA PİYASALARI TEPETAKLAK OLDU
Rusya'nın Ukrayna'ya operasyon başlatmasının ardından piyasalar tepetaklak oldu. Dünyanın izlediği harekat sonrası piyasalarda da sert hareketler görülüyor. Ons altın 2020'nin Eylül ayının ardından ilk kez bin 940 seviyesini aştı. Gram altın da ons altında yaşanan gelişmelerle beraber 860 liranın üzerini gördü.
PETROL 100 DOLARI GEÇTİ
Brent petrolde de yukarı yönlü sert hareket yaşandı. ICE'de brent petrolün varil fiyatı 101 dolar seviyesine yükseldi.
DOLARDA SON DURUM
Dolar/TL ise güne 13.80 seviyesinde başladı. Euro/TL de 15.50'nin üzerinde seyrediyor.