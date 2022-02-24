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    • Ekonomi
    • 25.02.2022 06:34
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    • 25.02.2022 06:39
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    25 Şubat Cuma gram altın ne kadar? Cumhuriyet, yarım, çeyrek altın kaç liradan satışa sunuluyor? 14, 22 ayar bilezik fiyatı…

    Piyasaların son işlem gününde 25 Şubat Cuma gram altın ne kadar sorusunun yanıtı sabah saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde araştırılıyor. Hafta sonu serbest piyasa başlamadan önce altın almak ya da bozdurmak isteyenler piyasalara dair son gelişmeleri öğrenmek istiyor. Dün sabah başlayan Rusya Ukrayna savaşı ardından piyasaların ne yönde etkilendiği merak konusu oluyor. Peki Cumhuriyet, yarım, çeyrek altın kaç liradan satışa sunuluyor? 14, 22 ayar bilezik fiyatı kaç TL’den alıcı buluyor?

    takvim.com.tr
    25 Şubat Cuma gram altın ne kadar?

    Sabahın erken saatinden bu yana 25 Şubat Cuma gram altın ne kadar? Cumhuriyet, yarım, çeyrek altın kaç liradan satışa sunuluyor? 14, 22 ayar bilezik fiyatı kaç TL'den alıcı buluyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Birikim için ya da hediye amaçlı almak isteyenler ya da ellerindeki altını bozdurmak isteyenler için güncel altın fiyatlarını haberimizden inceleyebilirsiniz.

    25 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

    GRAM ALTIN

    Gram altın alış: 867,82

    Gram altın satış: 868,00

    ÇEYREK ALTIN

    Çeyrek altın alış: 1.437,00

    Çeyrek altın satış: 1.481,00

    YARIM ALTIN NE KADAR?

    Yarım altın alış: 2.878,00

    Yarım altın satış: 2.963,00

    CUMHURİYET ALTINI

    Alış:6.078,00

    Satış:6.170,00

    ALTININ ONSU

    Alış:1.913,00

    Satış: 1.913,40

    14 AYAR BİLEZİK

    Alış:484,18

    Satış:592,13

    22 AYAR BİLEZİK

    Alış:801,06

    Satış:842,62

    Altının onsu 1.924,75 dolar

    Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat Perşembe 18.45 itibarıyla 1.924,75 dolardan işlem görüyor.

    Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 8,90 kazançla 909 bin liradan tamamladı.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 14,2224 lira, satışta 14,2794 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 13,7752 lira, satışta 13,8304 lira olarak belirlemişti.

    Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,68'den, bileşik getirisi de yüzde 22,86'dan gerçekleşti.

    Uluslararası piyasalarda, saat 18.45 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1128, sterlin/dolar paritesi 1,3300, dolar/yen paritesi de 115,47 düzeyinde seyrediyor.

    Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 5,90 yükselişle 99,75 dolardan işlem görüyor.
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    Haberler Ekonomi 25 Şubat Cuma gram altın ne kadar? Cumhuriyet, yarım, çeyrek altın kaç liradan satışa sunuluyor? 14, 22 ayar bilezik fiyatı…
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