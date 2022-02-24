Sabahın erken saatinden bu yana 25 Şubat Cuma gram altın ne kadar? Cumhuriyet, yarım, çeyrek altın kaç liradan satışa sunuluyor? 14, 22 ayar bilezik fiyatı kaç TL'den alıcı buluyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Birikim için ya da hediye amaçlı almak isteyenler ya da ellerindeki altını bozdurmak isteyenler için güncel altın fiyatlarını haberimizden inceleyebilirsiniz.
25 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
GRAM ALTIN
Gram altın alış: 867,82
Gram altın satış: 868,00
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın alış: 1.437,00
Çeyrek altın satış: 1.481,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 2.878,00
Yarım altın satış: 2.963,00
CUMHURİYET ALTINI
Alış:6.078,00
Satış:6.170,00
ALTININ ONSU
Alış:1.913,00
Satış: 1.913,40
14 AYAR BİLEZİK
Alış:484,18
Satış:592,13
22 AYAR BİLEZİK
Alış:801,06
Satış:842,62
Altının onsu 1.924,75 dolar
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat Perşembe 18.45 itibarıyla 1.924,75 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 8,90 kazançla 909 bin liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 14,2224 lira, satışta 14,2794 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 13,7752 lira, satışta 13,8304 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,68'den, bileşik getirisi de yüzde 22,86'dan gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.45 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1128, sterlin/dolar paritesi 1,3300, dolar/yen paritesi de 115,47 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 5,90 yükselişle 99,75 dolardan işlem görüyor.