24 Şubat KRİPTO PARALARDA SON DURUM! Shiba Inu (SHIB), Avalanche, Bitcoin, Ethereum ne kadar oldu, düştü mü? Ukrayna-Rusya depremi...

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim sonunda piyasalar hemen tepki göstermeye başladı. 24 Şubat Perşembe sabah saatlerinden itibaren dolar, altın ve kripto paralar derinden sarsıldı. Shiba Inu ve Avalanche fiyatları düştü. Peki, Peki, Bitcoin ve Ethereum fiyatları düştü mü?Shiba Inu (SHIB), Avalanche fiyatları ne kadar oldu? İşte 24 Şubat Perşembe Kripto paralarda son durum...

KRİPTO PARALAR SERT GERİLEDİ

ABD - Rusya ve Ukrayna arasında tansiyonun yükselmesiyle kripto paralar sert kayıp yaşadı.

Hürriyet'in haberine göre, Rusya'nın sabah saatlerinde Ukrayna'ya hava saldırısı başlatmasıyla küresel piyasalarda sert hareketler yaşanıyor. Yatırımcılar riskli varlıklardan çıkarken; güvenli limanlara yöneldi. Riskli varlıklar olan kripto para birimlerinde sert kayıplar yaşandı. Bitcoin ve Ethereum'da günlük kayıplar yüzde 10'ları aşarken; küresel bazda kripto paraların piyasa değeri son 24 saatte yüzde 10'un üzerinde değer kaybederek 1,57 trilyon dolara kadar geriledi.

En popüler kripto para birimi Bitcoin 7 gündür aralıksız düşüşünü sürdürürken; gün içerisinde en yüksek 37 bin 835 doları, en düşük ise 34 bin 317 doları gördü. Bitcoin (BTC), saat 14:16 itibarıyla yüzde 7,26 oranında düşüşle 34 bin 948 dolar seviyesinde hareket ediyor.

İşlem hacmi en yüksek kripto para birimi olan Ethereum (ETH) ise, gün içerisinde en yüksek 2 bin 637 doları, en düşük ise 2 bin 299 doları gördü. ETH, aynı dakikalarda yüzde 10,11 oranında düşüşle 2 bin 359 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Solana yüzde 11 oranında düşüşle 80.4 dolar, Shiba Inu yüzde 18.67 düşüşle 0.00002152 dolar seviyesinde, Dogecoin yüzde 18 oranında düşüşle 0.1107 dolar, Ripple yüzde 14 düşüşle 0.6329 dolardan alıcı buluyor.

24 ŞUBAT CANLI FİYATLAR!

SHİBA INU SHIB

Shiba Inu Değeri (SHIB)

₺0.0003124

AVALANCHE AVA

Avalanche Değeri (AVAX)

₺964.17

BITCOIN

$ 35.295,3

ETHEREUM ETH

Ethereum Değeri (ETH)

₺34,000.16

NOT: Bilgiler 24 Şubat 2022 Perşembe günü saat 17.40 itibarıyla alınmıştır.