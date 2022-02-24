24 ŞUBAT CANLI ALTIN FİYATLARI: Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? Almalı mı satmalı mı? Altın şaha kalktı, durmuyor!

SON DAKİKA ALTIN HABERLERİ - Altın fiyatları anlık değişirken vatandaşlar da sıkça detaylı altın fiyatlarını internette aratıyor. Genellikle gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenlerden... Güncel altın fiyatlarını haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz. Rusya'nın bu hamlesi ardından küresel piyasalar resmen alt üst oldu. Şu anda ons altın son bir buçuk senenin zirvesine ulaştı. Gram altının ateşi ise sönmüyor. Gram altın sabah saatlerinden bu yana rekor üzerine rekor kırarken şu sıralar 915 lira civarını işlemiş durumda. Peki gram altının yükselişi devam edecek mi? Altın fiyatları yükselecek mi? altın alınır mı?

GRAM ALTIN 1.000 TL OLABİLİR! ALTIN FİYATLARI YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ? ALMALI MI SATMALI MI?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, elindeki altında fırsata çevirmek isteyenler amacıyla iyi bir fırsat da olduğunu söyledi. Altında düşük maliyetli yatırımcıların ucuza aldıkları altını yükseldikten sonra satabilecekleri ifade eden Memiş, gram altının 960 lira seviyelerine gördükten sonra bin liraya kadar yükselebileceğini dile getirdi.

GRAM ALTIN NE KADAR? CANLI ALTIN FİYATLARI!

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 911,69

Gram altın satış: 911,90

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.481,00

Çeyrek altın satış: 1.506,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 2.975,00

Yarım altın satış: 3.020,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 5.846,37

Tam altın satış: 5.978,64

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.009,00

Cumhuriyet altını satış: 6.100,00

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⛔NOT: Bilgiler 24 Şubat 2022 Perşembe günü saat 15.20 itibarıyla alınmıştır.