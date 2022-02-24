24 Şubat 2022 güncel döviz kuru ne durumda? Dolar, Euro, Sterlin ne kadar? Dolar kaç TL’den işlem görüyor?

Tüm illerden vatandaşlar Dolar, Euro, Sterlin ne kadar sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırıyor. Rusya Ukrayna savaşının başlamasının ardından ekonomi gündeminde en çok araştırılanlar arasında piyasalardaki son gelişmeler yer alıyor. Savaşın başlamasının ardından piyasalar bu durumdan nasıl etkilendi, artış mı düşüş mü yaşanıyor? 24 Şubat 2022 güncel döviz kuru ne durumda? Dolar kaç TL'den işlem görüyor?

DOLAR, EURO, STERLİN NE KADAR?

DOLAR

Alış: 14,2503

Satış: 14,2863

EURO

Alış: 15,9976

Satış: 16,1579

Sterlin

Alış: 19,0031

Satış: 19,0984

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 7,26 düşüşle 1.869,64 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 146,39 puan değer kaybetti.

Dün, 2.016,03 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 153,09 puan ve yüzde 7,59 değer kaybederek 1.862,94 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.852,31, en yüksek ise 1.953,15 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 7,71, sanayi endeksi yüzde 7,16, teknoloji endeksi yüzde 8,38 ve hizmetler endeksi yüzde 7,27 değer kaybetti.