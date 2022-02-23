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    • Ekonomi
    • 23.02.2022 08:10
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    • 23.02.2022 08:10
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    Son dakika: Benzine zam var mı 2022? Benzine 70 kuruş zam mı geldi? 23 Şubat Benzin Mazot LPG ne kadar, kaç TL oldu?

    Son dakika haberine göre Benzine zam geleceği iddia edildi. Rusya-Ukrayna gerginliğinin akaryakıt fiyatlarına da etkisi olduğu konuşuluyor. Milyonlarca sürücü 23 Şubat Benzin Mazot LPG ne kadar, kaç TL oldu? sorusuna yanıt arıyor. Peki Benzine zam var mı 2022? Benzine zam mı geldi? İşte hell, BP, Petrol Ofisi güncel, akaryakıt fiyatları...

    Son dakika: Benzine 70 kuruş zam mı geldi? Benzine zam var mı 2022?

    SON DAKİKA! Benzine 70 kuruş zam mı gelecek? Benzinin litre fiyatına zam geleceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Kapıya dayanan Rusya-Ukrayna savaşının akaryakıt fiyatlarına olumsuz etkisi sosyal medyada en çok konuşulan konulara arasında yer aldı. Sürücüler benzin, motorin ve otogaz litre fiyatlarının güncel fiyatlarını öğrenmek istiyor. Peki Benzine zam var mı 2022? Benzine zam mı geldi? 23 Şubat Benzin Mazot LPG ne kadar, kaç TL oldu? Shell, BP, Petrol Ofisi benzin kaç lira? İşte konuya ilişkin gelişmeler...

    BENZİNE ZAM VAR MI 2022?

    Benzine zam sinyali! Rusya-Ukrayna krizi petrolde zirveye neden oldu. Gözler benzin fiyatlarında! Araç sahiplerine kötü haber geldi. Benzine 70 kuruş zam gelebilir.

    BENZİNE 70 KURUŞ ZAM MI GELECEK?

    Putin'in tüm dünyayı şoke eden açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında hareketlilik yaşandı. Hal böyle olunca uzmanlar, kriz bitmezse perşembe günü benzine 70 kuruş zam geleceğini açıkladı.

        AKARYAKIT FİYATLARI

        Akaryakıt fiyatları 21.02.2022 tarihi saat 17:16'da şu şekildedir:

        Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 15,19 TL
        Gazyağı TL/lt: 14,73 TL
        Motorin TL/lt: 15,46 TL
        Motorin (Excellium) TL/lt: 15,49 TL
        Kalorifer Yakıtı TL/Kg : 13,05 TL
        Fuel Oil TL/Kg: 11,79 TL
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        Haberler Ekonomi Son dakika: Benzine zam var mı 2022? Benzine 70 kuruş zam mı geldi? 23 Şubat Benzin Mazot LPG ne kadar, kaç TL oldu?
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