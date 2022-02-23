SON DAKİKA! Benzine 70 kuruş zam mı gelecek? Benzinin litre fiyatına zam geleceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Kapıya dayanan Rusya-Ukrayna savaşının akaryakıt fiyatlarına olumsuz etkisi sosyal medyada en çok konuşulan konulara arasında yer aldı. Sürücüler benzin, motorin ve otogaz litre fiyatlarının güncel fiyatlarını öğrenmek istiyor. Peki Benzine zam var mı 2022? Benzine zam mı geldi? 23 Şubat Benzin Mazot LPG ne kadar, kaç TL oldu? Shell, BP, Petrol Ofisi benzin kaç lira? İşte konuya ilişkin gelişmeler...