Sahibinden ikinci el otomobilde kredi hareketliliği! Piyasa yeniden canlandı

Araç fiyatlarındaki artış ve kredilerdeki sınırlama nedeniyle durma noktasında gelen Taşıt Kredileri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yeniden düzenlendi. Düzenlemeyle örneğin; 400 bin lira olan bir otomobil için kredi kullanım miktarı yüzde 30'dan yüzde 70'e, vade sayısı 24 aydan 48 aya çıkarıldı. Düzenlemenin ilk gününde İstanbul'daki Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan ikinci el alım-satım noktaları ve satış işlemlerinin gerçekleştiği noterlerde yoğunluk gözlendi. Hürriyet'in haberine göre BDDK'dan kredilere düzenleme yapılacağı beklentisiyle durma noktasına gelen ikinci el araç ticaretinin güncel kredi koşullarının etkisiyle daha ilk günden hareketlendi. Şirket çalışanları da düne kıyasla bugün daha çok kişinin aracını nakde çevirmek için geldiğini söyledi.
Çalışanlar araç alım-satım ticaretinde yoğunluğun düne göre yüzde 50 arttığını belirtirken, noterlerde de trafiğin fazla olması dikkat çekti. Vatandaşların büyük bir kısmı elindeki aracı nakde çevirerek bir üst modele geçmek veya sıfır bir otomobile sahip olmak için satışa geldiğini söyledi. Vatandaşlar, BDDK'nın önceki gün açıkladığı kredi kararının da bunda etkili olduğunu vurguladı. Ancak, ortak görüş kredi faizlerinin halen çok yüksek seviyelerde olduğu... İkinci eldeki hareketliğinin sıfır araç satışlarına da bir miktar olumlu yansıması bekleniyor. Çünkü, ikinci el aracını elden çıkaran tüketicilerin önemli bir bölümü sıfır araçlara yöneliyor.
'UZUN ZAMANDIR BEKLİYORDUM'
İlker Ergin: Kredi faizlerinin güncellenmesi piyasaya mutlaka etki edecektir. Aklımda uzun süredir aracı satmak vardı. Ancak, açıklanan koşullardan önceki kredi koşulları otomobil almayı zorlaştırıyordu. Uzun zamandır da bir fırsat kolluyorduk açıkcası. Kredi vadelerinin artması ve miktarların yükseltilmesi iyi oldu. Aracımı satarak, düşündüğüm başka bir aracı alacağım. Böylece elime geçen paranın üzerine mantıklı vade ve oranda kredi çekebileceğim.