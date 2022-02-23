Sahibinden 2. el otomobillerde fiyatların ne zaman düşeceği açıklandı! Uzmanlar tarih verdi! Araba almak için...

OTOMOBİLDE YEMİNLİ İMZALI SATIŞ DÖNEMİ

Türkiye otomotiv piyasasında dengeleri bozan 'al-sat'çıları önlemek ve yüksek fiyat artışlarına engel olmak amacıyla yeni bir çözüm geliştirildi.

Bazı otomotiv firmaları otomobil satın alan müşterilerle, otomobili anında satmayacağına yönelik yeminli sözleşme yapmaya başladı.

Bunun hedefi satın aldığı sıfır kilometre otomobili, yüksek fiyatla elinden çıkaran 'al-sat'çılara engel olmak ve otomobil ticareti yapanların değil, bireysel müşterilerin otomobil almasını sağlamak.

Böylece ikinci el otomobil pazarındaki fiyatların yükselmesini durdurmak. 'Al-sat'çılar lansman döneminde özel fiyatla bayiden aldıkları otomobilleri ikinci elde daha yüksek satıyor. Bayilerdeki liste fiyatıyla galeri fiyatları arasında 30-50 bin TL'ye varan farklar var. Birkaç firmada başlayan imzalı satış işleminin, başka firmalar arasında da yaygınlaşması bekleniyor.