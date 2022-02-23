PTT açıkladı! SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilere 80.000 TL ödenecek! Üstelik tek bir SMS ile başvuru yapılıyor!

PTT işyerlerinden basitçe temin edilecek 80 bin TL kredi amacıyla acil nakit sorunu çeken her emeklinin müracaat yapması mümkündür. Düşük faiz oranları ile hesaplı ödeme koşullarının sunulduğu kredi kampanyasına ise kişilerin yoğun bir ilgi gösterdiği öğrenildi. Aktif Bank işbirliği ile PTT doğrultusundan sağlanacak kredi paketi kapsamında emeklinin bütün nakit ihtiyaçlarının basitçe karşılanması hedefleniyor.
Türkiye'nin dört bir tarafındaki PTT şubelerinden basitçe kredinizi alarak gereksiniminiz olan her alan da 80 bin liraya kadar kredi kullanabilirsiniz. Kefilsiz ve koşulsuz müracaat yapılacak kredi amacıyla yüzde 1,99'dan başlayan faiz oraları ve basit ödeme seçeneklerinden de yararlanma talihi sunulacak. PTT'den emeklilere özel kredi kampanyalarının devam etmesi milyonlarca kişinin, bilhassa son dönemde yaşanan pahalılık karşısında ve çoğalan borçları amacıyla makul finansman bulması sağlanıyor.
PTT'den Emeklilik Kredisi Nasıl Alınır?
PTT üstünden emekli kredisi talep edecek kişilerin basitçe müracaatlarını yapmaları mümkündür. 80 bin liraya kadar düşük faiz oranları ile bütün nakit gereksinimlerine yönelik kredi desteği gerçekleştiren PTT, ilaveten 36 ay vade seçenekleri de sunuyor.