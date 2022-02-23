Kira artışına 'zam' formülü

Hem satılık hem kiralık ev fiyatlarındaki yükseliş sürerken; bazı ev sahipleri de mevcut kiracılarını tavanın üzerinde zam konusunda sıkıştırmaya başladı. Gayrimenkul Danışmanı Gülcan Altınay, kira artışlarının TÜFE'deki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla belirlenebileceğini belirterek, "Bu oran TÜİK tarafından Şubat ayı için yüzde 22.58 olarak belirlendi. Bunun üstünde zam yapılamaz" dedi. Ev sahipleriyle sorun yaşayan kiracılara önerilerde bulunan Altınay, şöyle konuştu: "Taraflar bu değişim oranının altında bir oranda kira artışı konusunda anlaşabilir, ancak üstünde anlaşamaz. Yazılı kontratlarında eğer daha düşük bir oran belirlenmiş ise o zaman bu oran geçerli olacaktır. Kiracılar böyle bir durumda mal sahibinin yapmak istediği artışı kabul etmeyerek, yasal orandaki artış ile kiralarını ödemeye devam edebilir. Mal sahibinin istediği oranda artış yapılmaması tahliye nedeni olarak kabul edilemez. Ev sahibi talebinde ısrarcıysa 5 yıllık kiralama süresi dolmak şartıyla kira tespit davası açmalı."