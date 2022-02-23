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    Gelir vergisine 7 bin TL indirim! Kira geliri için istisna ne kadar? Beyanname vermeyenler...

    2021 yılı içinde gelir elde edenler Mart ayında bu gelirlerini beyan edecek. Kirada evi olanlar da beyanname verecek. Peki, kira geliri için istisna ne kadar? Beyanname vermeyenlerin istisna hakkı yanar mı? İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Hazal Ateş
    Gelire 7 bin TL indirim

    Gelir vergisinde beyan dönemi 1 Mart'ta başlıyor. Ev sahipleri, birden fazla işverenden geliri olanlar, kâr payı elde edenler beyanname verecek.



    ● Gayrimenkul değer artış kazancı vergisini ne zaman ödemek gerekiyor?
    Satın alınan gayrimenkulün 5 yıl içinde satılması durumunda ödenmesi gereken vergiye değer artış kazancı deniyor. Geçen yıl için bu kazancın 19 bin, 2022 yılı için de 25 bin lirası gelir vergisinden istisna bulunuyor. Değer artışı kazancı elde eden mükelleflerin, gelirlerini elde edildiği yılı izleyen Mart ayında beyan etmeleri gerekiyor. Vergi de Mart ve Temmuz ayında iki taksitte ödenebiliyor.



    ● Kira geliri için istisna ne kadar?
    Geçen yıl için istisna tutarı 7 bin lira. Bu tutarın üzerinde kira geliri elde edenler beyanname verecek.



        ● Beyanname vermeyenlerin istisna hakkı yanar mı?
        Beyan etmeyenler istisnadan yararlanamaz. Birden fazla konuttan kira geliri elde edenler istisnayı sadece bir konut için kullanabilir.



        ● Gelir vergisi beyannamesi için süre ne zaman doluyor?
        Bu yıla ait yıllık gelir vergisi beyannamesi 1-31 Mart'ta verilecek.

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        Haberler Ekonomi Gelir vergisine 7 bin TL indirim! Kira geliri için istisna ne kadar? Beyanname vermeyenler...
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