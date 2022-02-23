



● Gayrimenkul değer artış kazancı vergisini ne zaman ödemek gerekiyor?

Satın alınan gayrimenkulün 5 yıl içinde satılması durumunda ödenmesi gereken vergiye değer artış kazancı deniyor. Geçen yıl için bu kazancın 19 bin, 2022 yılı için de 25 bin lirası gelir vergisinden istisna bulunuyor. Değer artışı kazancı elde eden mükelleflerin, gelirlerini elde edildiği yılı izleyen Mart ayında beyan etmeleri gerekiyor. Vergi de Mart ve Temmuz ayında iki taksitte ödenebiliyor.