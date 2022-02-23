24 Şubat 2022 altın fiyatları grafik: Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek, yarım, tam altın, cumhuriyet altını, 18 ayar bilezik kaç TL?

24 Şubat 2022 altın fiyatları haberimizde! Bugün sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Haftanın dördüncü gününde altında yükseliş yaşanıyor. Haftaya yükselişle başlayan altın bir önceki günden itibaren düşüşe geçmişti. Bugün ise yeniden yükselişe geçen altında son duruma haberimizde yer verdik. Peki Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek, yarım, tam altın, cumhuriyet altını, 18 ayar bilezik kaç TL? İşte canlı altın fiyatları...
24 ŞUBAT 2022 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 853,05
Gram altın satış: 853,20
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.388,00
Çeyrek altın satış: 1.409,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 2.779,00
Yarım altın satış: 2.816,00
ALTIN (ONS) NE KADAR?
Altın (ONS) alış: 1.923,52
Altın (ONS) satış: 1.923,82
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 5.540,00
Cumhuriyet altını satış: 5.612,00
22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?
22 ayar bilezik alış: 772,78
22 ayar bilezik satış: 777,96