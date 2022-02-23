24 Şubat 2022 altın fiyatları grafik: Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek, yarım, tam altın, cumhuriyet altını, 18 ayar bilezik kaç TL?

İSLAM MEMİŞ: 1450 LİRAYI BULABİLİR

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altın piyasasıyla ilgili bomba bir iddia ortaya attı. Savaş riski durumundan dolayı altının daha çabuk 1450 lirayı bulacağını belirten Memiş, "Bu yükselişlerin ne kadar sağlıklı olup olmadığını önümüzdeki haftalarda net bir şekilde görmüş olacağız" ifadelerini kullandı.

Rusya- Ukrayna gerilimi altın fiyatlarını yükseltti. "Savaş çanları çalmaya başladı. Geçen haftayı manipüle etmişlerdi. Şu an için savaş yok ama piyasalarda savaş fiyatlaması yapıldığını fiilen görüyoruz" diyen altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın için yıl içinde beklediği 1450 liraya yükselme öngörüsünün daha erken gerçekleşebileceğini söyledi.

SAVAŞ İHTİMALİNDEN DOLAYI ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI ARTIYOR

Savaş tehlikesi nedeniyle altın ve gümüşün ons fiyatında doğal olarak yükselişler görüldüğünü hatırlatan İslam Memiş, son Youtube yayınında, "Bu yükselişlerin ne kadar sağlıklı olup olmadığını önümüzdeki haftalarda net bir şekilde görmüş olacağız" dedi.Borsa İstanbul'da geri çekilmelerin devam edeceğini belirten İslam Memiş, "Dolar TL kuru 13,63 lira seviyesi kalıcı olursa 13.80 lira seviyesinden bahsedebiliriz demiştik. 13.80 lira seviyesi aşılacak mı, kalıcı olabilecek mi yakından takip etmeye devam edeceğiz. Dolar endeksindeki yükselişler de Dolar TL kurunu pozitif yönde etkilemeye devam ediyor." dedi.