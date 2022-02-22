Ziraat Bankası emeklileri ev sahibi yapacak! Emekliye özel konut kredisi oranları açıklandı! 200 bin TL ve 1 milyon TL alabilirsiniz

Emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası üzerinden alan müşterileri amacıyla Emeklinin Artısı Kredi Paketi ile destek sunuluyor. Köklü kamu bankası Ziraat doğrultusundan yayılan kredi takviyeleri kapsamında, nakit gereksinimleri amacıyla ilaveten Tüketici Kredisi de verilmektedir. Dijital kredi ürünü ile şubesiz bankacılık avantajlarından yararlanarak yurttaşların süratli müracaat yapması ve kredilerden hemen yararlanması da sağlanır.

Tüketici Kredisi ile 36 ay vadeli ve %1,69'dan başlayan faiz oranları ile finansman sunuluyor. Konut kredisinde is Ziraat Bankası %1,29'dan başlayan faiz ve 120 ay vade seçenekleri uygulamaktadır. Emeklinin en makul oranlar ile yararlandığı iki değişik kredi türü amacıyla de düşük taksit oranları ile geri ödeme seçenekleri sunuluyor.