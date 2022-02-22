TOKİ Elazığ sosyal konut kura çekilişi CANLI izle! TOKİ Elazığ Merkez Bizmişen-Aşağı Holpenk kura sonuçları isim listesi 2022

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Elazığ Merkez'e bağlı Bizmişen-Aşağı Holpenk Mahallesi'nde inşa edilen 806 adet 2+1 nitelikli, 388 adet ise 3+1 nitelikli toplam 1.194 konut için kura çekiliş tarihi belli oldu. Binlerce vatandaşın heyecanla beklediği gün geldi. Bugün noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirilecek olan kura sonucunda talihliler ortaya çıkacak. İşte TOKİ Elazığ sosyal konut kura çekilişi CANLI izleme ekranı ve kura sonuçları isim listesi...