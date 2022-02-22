TOKİ Elazığ sosyal konut kura çekilişi CANLI izle! TOKİ Elazığ Merkez Bizmişen-Aşağı Holpenk 2+1 3+1 kura sonuçları isim listesi 2022

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Elazığ Merkez'e bağlı Bizmişen-Aşağı Holpenk Mahallesi'nde inşa edilen 806 adet 2+1 nitelikli, 388 adet ise 3+1 nitelikli toplam 1.194 konut için kura çekiliş tarihi belli oldu. Binlerce vatandaşın heyecanla beklediği gün geldi. Bugün noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirilecek olan kura sonucunda talihliler ortaya çıkacak. İşte TOKİ Elazığ sosyal konut kura çekilişi CANLI izleme ekranı ve kura sonuçları isim listesi...
TOKİ ELAZIĞ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TOKİ Elazığ Merkez Bizmişen-Aşağı Holpenk kura çekimi 23 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Saat 11.00'de başlayacak kura çekilişini canlı izleyebilirsiniz. İşte canlı canlı TOKİ kura çekilişi;
TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?
TOKİ kura çekimi TOKİ'nin sosyal medya hesapları ( Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram) üzerinden canlı yayın ile yayınlanacak. Yayını naklen izlemek için https://www.youtube.com/c/TokiKurumsal adresini kullanabilirsiniz.
TOKİ ELAZIĞ MERKEZ BİZMİŞEN-AŞAĞI HOLPNK KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
TOKİ ELazığ sosyal konut projesi için kura sonuçları henüz açıklanmadı. İsim listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
TOKİ ELAZIĞ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
BİLGİLER
Holpenk Mahallesi 3. Etap'ta 587 konut, Aşağı Holpenk Mahallesi 4. Etap 577 Konut, Bizmişen Aşağı Holpenk Mahallesi 2. Etap 2. Bölümde 665 konut projesinde 30 konut yapılacak.
Konut belirleme kurası sonrası 01 Mart 2022 - 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalanacak.