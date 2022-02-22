KGF 2022 nedir, ne zaman verilecek? KGF destekli krediyi kimler alabilir? İşte KGF desteği veren bankalar ve başvuru şartları...

60 milyar TL'lik yeni KGF destek paketinde sıcak gelişme! Şirketler için oluşturulan 3 farklı destek paketi için başvurular alınmaya başlandı. Destek paketinde ihracat ve yatırım için 25'er milyar TL, harcama için de 10 milyar TL ayrıldı. KGF desteği veren bankalar arasında Akbank, Denizbank, İş Bankası, Şekerbank yer alıyor. Peki KGF 2022 nedir, ne zaman verilecek? Kimler KGF desteği alabilir? KGF desteği veren bankalar hangileri, başvuru şartları neler?
KGF NEDİR, NE ZAMAN VERİLECEK?
KGF açılımı Kredi Garanti Fonu'dur. KGF kefaleti ile toplam 60 milyar TL'lik 3 yeni destek paketi sunuldu. Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen kredi paketleri için kullanım ayrıntılarının açıklanması bekleniyordu. Beklenen açıklama geldi. İşte destek paketleri hakkında tüm bilgiler...
25 MİLYARLIK İHRACAT DESTEK PAKETİ…
KİMLER YARARLANACAK?
Pakette kredi üst limiti işletmenin segment ve cirosuna göre değişmekle birlikte azami 25 milyon TL. 10 milyona kadar cirosu olanlar 5 milyon, 10-25 milyon TL cirosu olanlar 15 milyon, 25-125 milyon olanlar 25 milyon, 125 milyon ve üzeri olanlar da 25 milyon TL kredi kullanabilecek. Mevcutta ihracatı olan firmalar yüzde 90 oranında kefaletten yararlanıyorken potansiyel ihracatçı firmalar için bu oran yüzde 85 olacak.
VADE KAÇ YIL OLACAK?
İşletmeler, azami 6 ay ödemesiz azami 24 ay vade ile kredi kullanabilecek.
HANGİ ŞARTLAR GEREKİYOR?
Tek seferde yapılacak 20 bin TL üzeri giderler belgelendirilecek. Kefalet tutarının azami yüzde 10'u nakit olarak verilebilecek. İhracat potansiyeli taşıyan KOBİ'ler, KOSGEB Başkanlığı'nca tespit edilecek.
25 MİLYARLIK YATIRIM DESTEK PAKETİ…
KİMLER YARARLANACAK?
Yatırım planlayan her işletme başvurabilecek. Kadın girişimci ya da kadın yöneticisi bulunan işletmelerde kefalet oranı yüzde 90 olacak. Diğer KOBİ'lerde bu oran yüzde 85, KOBİ dışı işletmelerde ise yüzde 80'i bulacak.