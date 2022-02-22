KGF 2022 nedir, ne zaman verilecek? KGF destekli krediyi kimler alabilir? İşte KGF desteği veren bankalar ve başvuru şartları...

10 MİLYARLIK İŞLETME HARCAMA DESTEK PAKETİ…

KİMLER YARARLANACAK?

KOBİ'ler cirolarına göre 500 bin ila 5 milyon TL arasında kredi kullanabilecek. KOBİ dışı işletmeler ise azami 20 milyon TL tutarında krediden faydalanabilecek. Ticari kredi kartları ve banka kartına bağlı kredili mevduat hesabı üzerinden kullandırılacak kredinin kefalet oranları KOBİ'ler için yüzde 80, KOBİ dışı işletmeler için ise yüzde 75 olacak. Şirketler ya ticari kredi kartı ya da banka kartından bu krediyi kullanabilecek.

VADE KAÇ YIL OLACAK?

Azami 6 ay ödemesiz, 30 ay vadeyle kullanım yapılabilecek.

HANGİ ŞARTLAR GEREKİYOR?

İşletme kredisinin azami yüzde 10'u nakit olarak verilebilecek. Nakit olarak sağlanan kredi bölümü için tek seferde yapılacak 20 bin TL üzeri giderler sözleşme veya fatura ile belgelendirilecek. Kartlı ödeme sistemleri aracılığıyla kullandırılacak krediler için fatura ibrazı şartı aranmayacak. Kredi kartı ürünü nakit çekime kapalı olacak. Rotatif nitelikli krediler için işletme ödeme yaptıkça boşalan limitler tekrar kullanılabilecek. Sabah'ta yer alan habere göre, banka kartına tanımlanacak kredi de nakit çekime kapalı olacak. Ancak kredi tutarlarının azami yüzde 10'u nakit olarak verilebilecek.