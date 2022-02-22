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    • Ekonomi
    • 22.02.2022 10:11
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    • 22.02.2022 10:24
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    KGF 2022 nedir, ne zaman verilecek? KGF destekli krediyi kimler alabilir? İşte KGF desteği veren bankalar ve başvuru şartları...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdesi verilen 60 milyar liralık Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli destek paketi almak için başvurular başladı. Destekler yatırım, ihracat ve işletme harcamaları olarak 3 bölümden oluşan destek paketlerinden yararlanmak isteyen binlerce kişi detaylı araştırmalara koyuldu. Peki KGF 2022 ne zaman verilecek? KGF nedir, ne demek? KGF desteği veren bankalar hangileri? KGF desteğinden kimler yararlanabilir, kaç yıl vadeli? İşte KFG destekli kredi hakkında bilgiler ve başvuru şartları...

    KGF 2022 nedir ne zaman verilecek? İşte KGF desteği veren bankalar ve başvuru şartları...

    60 milyar TL'lik yeni KGF destek paketinde sıcak gelişme! Şirketler için oluşturulan 3 farklı destek paketi için başvurular alınmaya başlandı. Destek paketinde ihracat ve yatırım için 25'er milyar TL, harcama için de 10 milyar TL ayrıldı. KGF desteği veren bankalar arasında Akbank, Denizbank, İş Bankası, Şekerbank yer alıyor. Peki KGF 2022 nedir, ne zaman verilecek? Kimler KGF desteği alabilir? KGF desteği veren bankalar hangileri, başvuru şartları neler?

    KGF NEDİR, NE ZAMAN VERİLECEK?

    KGF açılımı Kredi Garanti Fonu'dur. KGF kefaleti ile toplam 60 milyar TL'lik 3 yeni destek paketi sunuldu. Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen kredi paketleri için kullanım ayrıntılarının açıklanması bekleniyordu. Beklenen açıklama geldi. İşte destek paketleri hakkında tüm bilgiler...

    25 MİLYARLIK İHRACAT DESTEK PAKETİ…
    KİMLER YARARLANACAK?

    Pakette kredi üst limiti işletmenin segment ve cirosuna göre değişmekle birlikte azami 25 milyon TL. 10 milyona kadar cirosu olanlar 5 milyon, 10-25 milyon TL cirosu olanlar 15 milyon, 25-125 milyon olanlar 25 milyon, 125 milyon ve üzeri olanlar da 25 milyon TL kredi kullanabilecek. Mevcutta ihracatı olan firmalar yüzde 90 oranında kefaletten yararlanıyorken potansiyel ihracatçı firmalar için bu oran yüzde 85 olacak.

    VADE KAÇ YIL OLACAK?

    İşletmeler, azami 6 ay ödemesiz azami 24 ay vade ile kredi kullanabilecek.

    HANGİ ŞARTLAR GEREKİYOR?

    Tek seferde yapılacak 20 bin TL üzeri giderler belgelendirilecek. Kefalet tutarının azami yüzde 10'u nakit olarak verilebilecek. İhracat potansiyeli taşıyan KOBİ'ler, KOSGEB Başkanlığı'nca tespit edilecek.

    25 MİLYARLIK YATIRIM DESTEK PAKETİ…
    KİMLER YARARLANACAK?

    Yatırım planlayan her işletme başvurabilecek. Kadın girişimci ya da kadın yöneticisi bulunan işletmelerde kefalet oranı yüzde 90 olacak. Diğer KOBİ'lerde bu oran yüzde 85, KOBİ dışı işletmelerde ise yüzde 80'i bulacak.

        VADE KAÇ YIL OLACAK?
        Yatırım kredisinden yararlanmak isteyenler, 24 ayı ödemesiz azami 120 ay vadeyle kredi çekebilecek. İşletme kredisi ise 6 ayı ödemesiz dönem olmak üzere 36 ay vadeyle kullanılabilecek.

        HANGİ ŞARTLAR GEREKİYOR?

        Yatırım kredisinden yararlanmak isteyenler tek seferde yapılacak 50 bin TL ve üzeri yatırıma ilişkin harcamalarını sözleşme veya faturayla belgelendirecek. Turizm sektörü hariç, arsa ve bina yatırımları ancak makine yatırımlarıyla birlikte yapılırsa kefalet verilecek. İşletme kredisinden yararlanacaklar, tek seferde yapılacak 20 bin TL üzeri giderleri belgelendirecek. Kredinin yüzde 10'u nakit olarak verilebilecek. Kartlı ödemelerde fatura ibrazı şartı aranmayacak.

        10 MİLYARLIK İŞLETME HARCAMA DESTEK PAKETİ…
        KİMLER YARARLANACAK?

        KOBİ'ler cirolarına göre 500 bin ila 5 milyon TL arasında kredi kullanabilecek. KOBİ dışı işletmeler ise azami 20 milyon TL tutarında krediden faydalanabilecek. Ticari kredi kartları ve banka kartına bağlı kredili mevduat hesabı üzerinden kullandırılacak kredinin kefalet oranları KOBİ'ler için yüzde 80, KOBİ dışı işletmeler için ise yüzde 75 olacak. Şirketler ya ticari kredi kartı ya da banka kartından bu krediyi kullanabilecek.

        VADE KAÇ YIL OLACAK?

        Azami 6 ay ödemesiz, 30 ay vadeyle kullanım yapılabilecek.

        HANGİ ŞARTLAR GEREKİYOR?

        İşletme kredisinin azami yüzde 10'u nakit olarak verilebilecek. Nakit olarak sağlanan kredi bölümü için tek seferde yapılacak 20 bin TL üzeri giderler sözleşme veya fatura ile belgelendirilecek. Kartlı ödeme sistemleri aracılığıyla kullandırılacak krediler için fatura ibrazı şartı aranmayacak. Kredi kartı ürünü nakit çekime kapalı olacak. Rotatif nitelikli krediler için işletme ödeme yaptıkça boşalan limitler tekrar kullanılabilecek. Sabah'ta yer alan habere göre, banka kartına tanımlanacak kredi de nakit çekime kapalı olacak. Ancak kredi tutarlarının azami yüzde 10'u nakit olarak verilebilecek.

        KGF DESTEĞİ VEREN BANKALAR

        Akbank
        Albaraka Türk Katılım Bankası
        Denizbank
        Garanti BBVA
        Halk Bankası, ING Bank
        İş Bankası
        Kuveyt Türk Katılım Bankası
        QNB Finansbank
        Şekerbank
        Türk Ekonomi Bankası
        Emlak Katılım Bankası
        Türkiye Finans Katılım Bankası

        Türkiye İhracat Kredi Bankası
        Vakıfbank
        Vakıf Katılım Bankası
        Yapı ve Kredi Bankası
        Ziraat Bankası
        Ziraat Katılım Bankası
        Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası
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        Haberler Ekonomi KGF 2022 nedir, ne zaman verilecek? KGF destekli krediyi kimler alabilir? İşte KGF desteği veren bankalar ve başvuru şartları...
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