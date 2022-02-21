İşten ayrılanlar işsizlik ödeneği alırken, işbaşı eğitimine katılırsa kazancı artıyor! İşsize 3’lü fırsat

Ülkemizde yeni istihdam teşvik edilirken; işsizler de bir yandan nakdi imkanlarla, diğer yandan da iş bulmalarını kolaylaştıracak eğitimler ve uygulamalarla destekleniyor.
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10 AYA VARAN MAAŞ
İşsizlik maaşından 10 aya varan süreyle yararlanılabiliyor.En düşük maaş, brüt asgari ücretin yüzde 40'ı oranında oluyor. Ancak bu maaş, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Brüt asgari ücretin 5 bin 4 lira olmasıyla en düşük işsizlik maaşı 2 bin 1 lira 60 kuruşa, en yüksek işsizlik maaşı da 4 bin 3 lira 20 kuruşa yükseldi. Damga vergisi kesilmiş olarak işsizin eline geçecek en düşük tutar bin 986 lira 41 kuruş, en yüksek tutar da 3 bin 972 lira 82 kuruş oldu. Ancak işsizlik maaşı son 4 aylık maaş ortalamasına göre hesaplandığı için Şubat'ta ayrılanlara en az bin 703, Mart'ta işten çıkanlara için en az bin 844, Nisan'da ayrılanlara da en az bin 986 lira işsizlik ödeneği bağlanacak. En yüksek işsizlik ödeneği de 3 bin 972 lira olacak.
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İKİ ÖDEME BİRDEN
İşsiz kalanlar, İŞKUR'un düzenlediği işbaşı eğitim programlarına katılırsa ikinci bir ödeme daha alabiliyor. İşsizlik maaşı alırken bu programlara katılanlara günlük 81,80 lira ödeniyor. İşbaşı eğitim programları haftada 6 günü aşmamak kaydıyla planlanıyor. İşsizlik maaşı alırken işbaşı eğitim programına katılanlara yapılan aylık ödeme 26 gün üzerinden 2 bin 126 lira 80 kuruşu (81,80 x 26) buluyor. Katılım sağlanan programa göre en az 3 ay, en çok da 9 ay süre ile bu ödemeden yararlanılabiliyor. Üstelik işbaşı eğitim programlarına katılanlara istihdam fırsatı da bulunuyor. Çünkü işverenlerin, programa katılanların en az yüzde 50'sini 60 günden az olmamak üzere program süresinin en az 2 katı kadar süreyle istihdam etmesi gerekiyor.