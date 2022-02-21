İşten ayrılanlar işsizlik ödeneği alırken, işbaşı eğitimine katılırsa kazancı artıyor! İşsize 3’lü fırsat

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10 AYA VARAN MAAŞ

İşsizlik maaşından 10 aya varan süreyle yararlanılabiliyor.En düşük maaş, brüt asgari ücretin yüzde 40'ı oranında oluyor. Ancak bu maaş, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Brüt asgari ücretin 5 bin 4 lira olmasıyla en düşük işsizlik maaşı 2 bin 1 lira 60 kuruşa, en yüksek işsizlik maaşı da 4 bin 3 lira 20 kuruşa yükseldi. Damga vergisi kesilmiş olarak işsizin eline geçecek en düşük tutar bin 986 lira 41 kuruş, en yüksek tutar da 3 bin 972 lira 82 kuruş oldu. Ancak işsizlik maaşı son 4 aylık maaş ortalamasına göre hesaplandığı için Şubat'ta ayrılanlara en az bin 703, Mart'ta işten çıkanlara için en az bin 844, Nisan'da ayrılanlara da en az bin 986 lira işsizlik ödeneği bağlanacak. En yüksek işsizlik ödeneği de 3 bin 972 lira olacak.