Vatandaşlar tarafından Huner hisse ne zaman işlem görecek? Hun Enerji halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı? Hun Enerji hisse fiyatı ne kadar? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) başvurusunu onayladığı ve halka arzının tamamlandığı Hun Enerji borsa işlem bilgilerine dair tüm detaylar haberimizde yer alıyor.
HUN ENERJİ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Koray Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Orhun Kartal, ortak satışa 80 milyon sermaye artırımı şeklinde 130 milyon liralık nominal bedelle Hun Yenilenebilir Enerji'nin halka arzını gerçekleştirdiklerini belirterek, her bir hissenin 1,82 liradan satışa sunulacağını dile getirdi. Halka arz edilen Şirket payları 21/02/2022 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 1,82 TL/pay baz fiyat, "HUNER.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır.
Orhun Kartal, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Koray Şirketler Grubu'nun inşaat, gayrimenkul geliştirme, enerji ve tarımsal üretim faaliyetleri olarak dört ana sektörde faaliyet gösterdiğini söyledi.
Kartal, Koray Şirketler Grubu'nun inşaat şirketi olarak kurulduğunu ve 1950'den neredeyse 2017 yılına kadar inşaat ve gayrimenkul konularında faaliyet gösterdiğini anımsatarak, "Benim de gruba gelmemle birlikte enerji ve tarımsal üretim faaliyetleri konusunda yeni sektörlere girmiş olduk." dedi.
Dünyada enerji tüketiminin artması, buna karşılık karbon kaynaklı enerji tüketimlerinin azaltılması gibi bir amaç nedeniyle bütün dünyadaki trendin yenilenebilir enerjiye kaydığını ifade eden Kartal, "Yaklaşık yirmi yıldır bu konuda hidroelektrik, rüzgar, daha sonra 2005'lerden itibaren güneş yaygın olarak kullanıldı. Biz de 2008 yılında Erzurum'da iki tane hidroelektrik santraline başladık ve 2010 yılında devreye aldık. 2014 yılında ilk solar yatırımımızı yaptık. Solar da Türkiye'de ilk devreye alınan santral bizim santralimizdir. Şimdi ise Hun Yenilenebilir Enerji ile de o santralimizi halka açacağız." ifadelerini kullandı.