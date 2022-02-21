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    • Ekonomi
    • 21.02.2022 09:46
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    • 21.02.2022 09:46
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    Huner hisse ne zaman işlem görecek? Hun Enerji halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı? Hun Enerji hisse fiyatı ne kadar?

    Halka arz için SPK’ya başvuru yapan firmaları yakından takip eden vatandaşlar Huner hisse ne zaman işlem görecek sorusunun yanıtını araştırıyor. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından başvurusu onaylanan Hun Enerji halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı? Hun Enerji hisse fiyatı ne kadar? Halka arzı tamamlanan ve belirlenen hisse kodu, fiyatı ile borsada işlem görecek olan Hun Enerji hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Huner hisse ne zaman işlem görecek?

    Vatandaşlar tarafından Huner hisse ne zaman işlem görecek? Hun Enerji halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı? Hun Enerji hisse fiyatı ne kadar? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) başvurusunu onayladığı ve halka arzının tamamlandığı Hun Enerji borsa işlem bilgilerine dair tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

    HUN ENERJİ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

    Koray Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Orhun Kartal, ortak satışa 80 milyon sermaye artırımı şeklinde 130 milyon liralık nominal bedelle Hun Yenilenebilir Enerji'nin halka arzını gerçekleştirdiklerini belirterek, her bir hissenin 1,82 liradan satışa sunulacağını dile getirdi. Halka arz edilen Şirket payları 21/02/2022 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 1,82 TL/pay baz fiyat, "HUNER.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır.

    Orhun Kartal, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Koray Şirketler Grubu'nun inşaat, gayrimenkul geliştirme, enerji ve tarımsal üretim faaliyetleri olarak dört ana sektörde faaliyet gösterdiğini söyledi.

    Kartal, Koray Şirketler Grubu'nun inşaat şirketi olarak kurulduğunu ve 1950'den neredeyse 2017 yılına kadar inşaat ve gayrimenkul konularında faaliyet gösterdiğini anımsatarak, "Benim de gruba gelmemle birlikte enerji ve tarımsal üretim faaliyetleri konusunda yeni sektörlere girmiş olduk." dedi.

    Dünyada enerji tüketiminin artması, buna karşılık karbon kaynaklı enerji tüketimlerinin azaltılması gibi bir amaç nedeniyle bütün dünyadaki trendin yenilenebilir enerjiye kaydığını ifade eden Kartal, "Yaklaşık yirmi yıldır bu konuda hidroelektrik, rüzgar, daha sonra 2005'lerden itibaren güneş yaygın olarak kullanıldı. Biz de 2008 yılında Erzurum'da iki tane hidroelektrik santraline başladık ve 2010 yılında devreye aldık. 2014 yılında ilk solar yatırımımızı yaptık. Solar da Türkiye'de ilk devreye alınan santral bizim santralimizdir. Şimdi ise Hun Yenilenebilir Enerji ile de o santralimizi halka açacağız." ifadelerini kullandı.

        Kartal, geçen yıl Kartal Yenilenebilir Enerji'yi halka arz ettiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

        "Elde edilen gelirle vaat edilen yeni yatırımları gerçekleştirebildik. Kartal Yenilenebilir Enerji'nin halka arzı 16 Temmuz 2021'de yapıldı. 41,7 megavattan 51,1 megavata yükselttik yatırımlarımızı. O günden beri de ciromuz paralel olarak artmış oldu. Şirket, faaliyetlerine beklentilerin daha da üzerinde devam ediyor. Öz kaynaklarımızı bir milyar liraya çıkarttık. Öz kaynak büyüklüğümüzü yüzde 62 arttırarak 569 milyona çıkarttık. Kurulu gücümüzü de halka arzımızdaki 42 megavattan 51,1 megavata çıkartıp yüzde 23 artırmış olduk. Bununla birlikte 16 Temmuz'da Borsa İstanbul'da halka arzı 8 liradan gerçekleştirdik. Hissemiz sonbaharda 24 liralara kadar çıkmıştı. 8 liradan 24 liraya; yani yaklaşık üç katına çıktı. Bugünlerde de 19-20 lira bandında seyrediyor. Bugün itibarıyla hissemiz iki buçuk katına çıkmış vaziyette."

        HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ, BORSADA 'HUNER' OLARAK KOTA EDİLECEK

        Hun Yenilenebilir Enerji'de de bir miktar solar enerji olduğunu aktaran Orhun Kartal, "58,5 megavat civarında solar yatırımımız var. Salihli'de 11 megavatlık biyokütle santralimiz var. Erzurum'da da 26,1 megavatlık da hidroelektrik santralimiz bulunuyor. Enerjideki diğer yatırımlarımızı kapsayan ve üç yenilenebilir enerji türünü birden barındıran Hun Yenilenebilir Enerji, borsada 'HUNER' olarak kota edilecek" diye konuştu.

        Ortak satışı olarak 80 milyon ve sermaye artırımı olarak da 130 milyon liralık nominal bedelle Hun Yenilenebilir Enerji hissesinin halka arzını gerçekleştirdiklerini kaydeden Kartal, "1,82 liradan her bir hisse satışa sunulacak. Toplamda 236,6 milyon liralık bir kaynak elde edilecek. Şirketimiz bu kaynağın yüzde 30-35'ini işletme sermayesinde kullanacak ve bazı hibrit projelerinin yatırımlarını gerçekleştirecek. Çünkü hem biyokütle santralimizin hem de hidroelektrik santrallerimizin lisansları hibrit yapılmasına müsaade ediyor. Halka arzdan gelecek kaynağın yüzde 60-65'i ile de yurt içinde ve yurt dışında geliştirilmekte olan santraller, bitmiş santraller ve/veya lisanslar satın alacağız." değerlendirmesinde bulundu.
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        Haberler Ekonomi Huner hisse ne zaman işlem görecek? Hun Enerji halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı? Hun Enerji hisse fiyatı ne kadar?
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