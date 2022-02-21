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    • Ekonomi
    • 21.02.2022 13:34
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    • 21.02.2022 14:15
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    21 Şubat EYT için son dakika 5 formül masaya geldi, AK Partili isim tarih verdi! Emeklilikte Yaşa Takılanlara bayram havası estirecek haber

    EYT son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye'nin mühim hususları arasında yer alan Emeklilikte Yaşa Takılanlar, önce birçok şehirde ilde dernek kurdular, ardındansa federasyon kurarak örgütlenmelerini sürdürdü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bu husus üstünde çalıştıklarını ifade etmesi ardından umutlanan Emeklilikte Yaşa Takılanlar amacıyla AK Parti ve MHP harekete geçti. Geçen hafta Çarşamba günü TBMM'de AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ile görüşmesi

    takvim.com.tr
    EYT için AK Partili isim tarih verdi

    EYT son dakika haberleri: Sayılarının 5 milyona yakın bulunduğu ifade edilen Emeklilikte Yaşa Takılanları (EYT) temsil eden federasyon ve platform temsilcilerinden meydana gelen heyetin AK Parti ve MHP takım başkanvekilleri ile görüşmesi milyonlarca EYT'liyi umutlandırırken 5 çözüm önerisinin masada bulunduğu belirtildi. İşte çalışmanın açıklanacağı tarih...

    EYT'LİLER İÇİN BAYRAM HAVASI ESTİRECEK

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a (EYT) dair federasyon ve platform temsilcilerinden meydana gelen bir heyetin geçen hafta Çarşamba günü TBMM'de AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ile görüşmesi EYT'lilerin umutlarını yeşertti.

    2022 SONUNDA EYT İÇİN YAPILAN ÇALIŞMA AÇIKLANACAK

    Yapılan görüşmelerde AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu'nun EYT'lilere problemine dair çalışmanın 2022 yılının sonucunda açıklanabileceğini ifade etti.

    EYT'DE KISMİ EMEKLİLİK SEÇENEĞİ

    Kısmi emeklilik formülüne göre 9 Eylül 1999 evvel sigortalı olanlar 10 sene prim ödeyerek emekli olabilecek. Bu vatandaşlardan 3 bin 600 günü tamamlayan kadınlar 50, erkekler ise 55 yaşını doldurmuşsa emekli olabilecek

        EYT'DE SİGORTA SÜRESİ SEÇENEĞİ

        Bu seçeneğe göre ise 1999 senesi öncesindeki emeklilik şartları baz alınacak ve kadınlarda 7 bin 200, erkeklerde 9 bin sigortalılık zamanını tamamlayanlar yaş şartına bakılmaksızın emekli olacak.

        EYT'DE KESİNTİLİ EMEKLİLİK YOLU

        Sigortalı emeklilik amacıyla kesinti alternatifi sunulacak. Çalışanın kabul etmesi halinde emeklilik amacıyla kalan senesinin zamanı kadar her sene belli oranda kesinti yapılacak. Diğer yandan, bu seçenekte sabit kesinti seviyesinin da daha eskiden devlet doğrultusundan belirlenmesi gerekiyor. Örneğin; senelik kesinti seviyesi yüzde 3 olarak belirlendiğinde emeklilik amacıyla 3 senesi kalmış birinden yüzde 9 kesinti yapılıyor. Bu kesintiyi kabul eden kişi, daha az maaşla daha erken emekli olabiliyor.

        EYT'DE GEÇİCİ KESİNTİLİ ALTERNATİF

        Kesintili emeklilik formülüne göre tespit edilen oranda vatandaşın emeklilik amacıyla kalan yılları oranında kesinti uygulanarak çalışan emekli edilecek, kanunda tespit edilen emeklilik yaşına geldiği zaman ise uygulanmaya başlanan kesintiye son verilecek.

        EYT'DE PRİM TAMAMLAMA MODELİ

        9 Eylül 1999 evvel işe girenler, ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5 bin ile 5 bin 975 prim günü koşulu aranıyor. Bunu tamamlayanların yaşı öneme alınmazken, bu sayede emeklilik imkânı doğuyor.
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        Haberler Ekonomi 21 Şubat EYT için son dakika 5 formül masaya geldi, AK Partili isim tarih verdi! Emeklilikte Yaşa Takılanlara bayram havası estirecek haber
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