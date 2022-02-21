21 Şubat EYT için son dakika 5 formül masaya geldi, AK Partili isim tarih verdi! Emeklilikte Yaşa Takılanlara bayram havası estirecek haber

EYT son dakika haberleri: Sayılarının 5 milyona yakın bulunduğu ifade edilen Emeklilikte Yaşa Takılanları (EYT) temsil eden federasyon ve platform temsilcilerinden meydana gelen heyetin AK Parti ve MHP takım başkanvekilleri ile görüşmesi milyonlarca EYT'liyi umutlandırırken 5 çözüm önerisinin masada bulunduğu belirtildi. İşte çalışmanın açıklanacağı tarih...
EYT'LİLER İÇİN BAYRAM HAVASI ESTİRECEK
Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a (EYT) dair federasyon ve platform temsilcilerinden meydana gelen bir heyetin geçen hafta Çarşamba günü TBMM'de AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ile görüşmesi EYT'lilerin umutlarını yeşertti.
2022 SONUNDA EYT İÇİN YAPILAN ÇALIŞMA AÇIKLANACAK
Yapılan görüşmelerde AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu'nun EYT'lilere problemine dair çalışmanın 2022 yılının sonucunda açıklanabileceğini ifade etti.
EYT'DE KISMİ EMEKLİLİK SEÇENEĞİ
Kısmi emeklilik formülüne göre 9 Eylül 1999 evvel sigortalı olanlar 10 sene prim ödeyerek emekli olabilecek. Bu vatandaşlardan 3 bin 600 günü tamamlayan kadınlar 50, erkekler ise 55 yaşını doldurmuşsa emekli olabilecek