Mazot ve gübre desteği hesaplara yattı mı? 2022 mazot ve gübre desteği ne kadar? Mazot ve gübre desteği başvuru şartları nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal hayatı destek için şartları taşıyanlara ödenen 2022 mazot ve gübre desteği ile ilgili bilgiler merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
MAZOT GÜBRE DESTEĞİ HESAPLARA YATTI MI?
Ödemeler geçtiğimiz yıl ilkbahar aylarında yapılmıştı ancak bu yıl ne zaman ödeme yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama paylaşılmadı.
2022 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne ahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler gübre ve sertifikalı tohum kullanım destekleri belirlendi.
Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 22 lirası mazot, 20 lirası gübre olmak üzere 42 lira destek sağlanacak.
"2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı.