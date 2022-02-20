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    • Ekonomi
    • 20.02.2022 14:28
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    • 20.02.2022 14:38
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    20 Şubat evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? 2022 evde bakım maaşı ne kadar? Evde bakım maaşı başvuru şartları nelerdir?

    Sabahın erken saatlerinden bu yana en merak edilen sorular arasında 20 Şubat evde bakım maaşı hesaplara yattı mı yer alıyor. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlara, yaşlı ve hastası bulunanlara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aylık olarak ödenen bu destek 2022 yılında arttı. Ekonomik olarak vatandaşların rahat bir nefes almasını sağlayan 2022 evde bakım maaşı ne kadar? Evde bakım maaşı başvuru şartları nelerdir?

    takvim.com.tr
    20 Şubat evde bakım maaşı hesaplara yattı mı?

    Gün içerisinde yoğun bir şekilde 20 Şubat evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? 2022 evde bakım maaşı ne kadar? Evde bakım maaşı başvuru şartları nelerdir? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aylık olarak yapılan bu ödeme yaşı ve hastası olan vatandaşlara nefes aldırmayı amaçlıyor. İşte son gelişmeler...

    ŞUBAT AYI EVDE BAKIM MAAŞI HESAPLARA YATTI MI?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 1 milyar 256 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırdıklarını bildirdi.

    Yanık, yaptığı açıklamada, engellilerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatılan evde bakım yardımıyla bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan vatandaşlar ve bakımını üstlendiği için çalışamayanların desteklendiğini hatırlattı.

    Engellilere yönelik politikaları aile odaklı sosyal hizmet vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiklerini belirten Yanık, ailelerinin yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek olduklarını ifade etti.

    Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen yaklaşık 535 bin vatandaşa Evde Bakım Yardımı verdiklerini, bu yıl ocak-temmuz dönemi için evde bakım yardımının 1798 liradan 2 bin 354 liraya çıkarıldığını aktaran Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 1 milyar 256 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım maaşını her ayın 15'i ile 31'ü arasında hesaplara yatıyor.

        Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 2.292,02 TL'ye yükseldi.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

        Evde Bakım aylığı ödemeleri E Devlet üzerinden sorgulanıyor. TC kimlik numarası ve E Devlet şifresi kullanarak giriş yapılan sistemin arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve butona tıklayın. Ardından açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar çıkıyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında tüm detaylara ulaşılabiliyor.

        SMS ile evde bakım parası sorgulama

        Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

        Bakım ödemesinin yanında yaşlının kendisine de maaş veriliyor. Bunun için de bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Yaşlılığı nedeniyle herhangi bir işte çalışamayan ve geliri olmayanlara bağlanan maaş halk arasında 65 yaş aylığı olarak biliniyor.
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        Haberler Ekonomi 20 Şubat evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? 2022 evde bakım maaşı ne kadar? Evde bakım maaşı başvuru şartları nelerdir?
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