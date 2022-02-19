Ve netleşti! PTT şubelerinden gidip alacaksınız 80.000 TL limiti var! Cüzdanlara ilaç olacak!

Ödemelerini 3 ay erteleyerek, maaşını PTT'den alan bütün emeklilerin, PTT vasıtasıyla kullandıkları başka banka kredilerinin kapatılması amacıyla özel bireysel kredisi verilmektedir. 50.000 TL'ye kadar kredi talebinde bulunacak emekliler amacıyla, tekrardan yapılandırma ve taksit erteleme seçenekleri yer almaktadır. Uygun ödeme seçenekleri ve düşük faiz oranları ile tahsis edilecek kredi kampanyası kapsamında, 3 Ay Ertelemeli PTT İçi Birleştirme Kredisi, borçlarını ödemekte zorlanan emeklinin resmen imdadına yetişiyor.
2022 senesinde emeklilere oluşturulan yeni zam oranlarının sonrasında borçlarını kapamak amacıyla makul finansman arayışlarına giren emekliler, PTT başta olmak üzere devlet ve özel bankalar doğrultusundan yayılan cazip teklifleri incelemeye başladı. PTT ise emekliye özel borç aktarımı dahil olmak üzere çoğu seçenek kredi sağlayarak çoğu gereksinimlerine yönelik nakit desteği ve borç yapılandırma fırsatları sunmaya devam ediyor.
PTT'den Emekliye 80 Bin Lira Destek Verilecek!
PTT'nin emeklilere yönelik finansman takviyeleri sürat kesmeden devam ediyor. Genellikle son dönemde acil nakit gereksinimleri amacıyla kredi kullanma yolunu tercih eden çoğu vatandaş, çoğalan nakit gereksinimlerini bu sayede karşılamayı hedefliyor.