Ve netleşti! PTT şubelerinden gidip alacaksınız 80.000 TL limiti var! Cüzdanlara ilaç olacak!

2022 senesinde emeklilere oluşturulan yeni zam oranlarının sonrasında borçlarını kapamak amacıyla makul finansman arayışlarına giren emekliler, PTT başta olmak üzere devlet ve özel bankalar doğrultusundan yayılan cazip teklifleri incelemeye başladı. PTT ise emekliye özel borç aktarımı dahil olmak üzere çoğu seçenek kredi sağlayarak çoğu gereksinimlerine yönelik nakit desteği ve borç yapılandırma fırsatları sunmaya devam ediyor.