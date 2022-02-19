Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 19.02.2022 11:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.02.2022 11:53
    ABONE OL

    Kendi işini kurmak isteyenler büyük fırsat! KOSGEB açıkladı! e-Devlet üzerinden hemen başvurana 5.000 ve 25.000 TL verilecek!

    Her sene binlerce vatandaş desteklerden faydalanarak kendi işini kuruyor. Genellikle son 3 seneye bakıldığında kendi işini kurmak isteyenlerin sayısında artış yaşandığı görüldü. Bu süreçte gençlerin en büyük destekçisi KOSGEB oldu. Hibe desteği, faizsiz geri ödemeli destek başta olmak üzere pek çok fırsat yayınlayan KOSGEB ödemeleri 5 bin TL'den başlayıp 100 bin hem de 300 bin TL'ye kadar ulaşıyor. İmalattan ulaşıma, konaklamadan güzellik salonuna kadar yüzlerce sektörde verdiği destek yüksek teknoloji bölümünde 300 bin TL oluyor. Verilen desteğin detaylarını haberimizde kapsamlı bir şekilde derledik.

    takvim.com.tr
    E-Devlet üzerinden hemen başvurana 5.000 ve 25.000 TL verilecek!

    Devlet kendi işini kurmak isteyen gençlere desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 2022 senesinde da başvuruları almaya devam ediyor. Hibe ve faizsiz geri ödemeli desteği kendi işletmesini kuracak vatandaşlara başvurunun neticelenmesiyle eş güdümlü anında sağlanıyor. Yüksek teknoloji bölümünde tutar 300 bin TL'yi buluyor. İşte verdiği destekler...

    İş fikri olanlara KOSGEB doğrultusundan Geleneksel Girişimci Programı ile 65 bin, İleri Girişimci Programı ile 375 bin liraya kadar hibe destek sağlanıyor. Bu desteklerden yararlanmak da kolay. İşte kendi işini kurmanın yolları...

    Girişimciler amacıyla pek çok destek devrede. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) geri ödemesiz girişimcilik takviyeleri de şunlar arasında.

    Kendi işinin patronu olmak isteyen geleneksel girişimcilere Geleneksel Girişimci Programı ile 65 bin liraya varan destek sağlanıyor.

        Yenilikçi işletmelerin adedinin artırılması hedefiyle yaşama geçirilen İleri Girişimci Programı ile de iş fikri olanlara 375 bin liraya varan destek veriliyor. Desteklerden yararlanmak kolay. İşte takviyelerin şartları:

        HANGİ ALANLARDA DESTEK VAR?

        2 programda da kuruluş, performans ve sertifika desteği var. İleri Girişimci Programı'nda ilaveten makine-teçhizat yazılım ve danışmanlık desteği sağlanıyor. İşte bu destekler:

        KURULUŞ: Sermaye şirketine 10 bin, gerçek birey statüsündekine 5 bin lira.

        PERFORMANS: Üst limit her performans devresi amacıyla 20 bin, 2 devre amacıyla 40 bin lira. Girişimci genç, kadın, engelli, gazi ya da 1. derecede şehit yakını ise her devre amacıyla ek 5'er bin lira.

        MENTORLUK, DANIŞMANLIK VE İŞLETME KOÇLUĞU DESTEĞİ: Üst limit 10 bin lira. Destek seviyesi yüzde 75.

            KİMLER BAŞVURABİLİR?

            Destek programından yararlanabilmek amacıyla şu şartları sağlamak gerekiyor:

            İşletme Türk Ticaret Kanunu'nda tanımlı gerçek ya da tüzel birey statüsünde olmalı. KOBİ bilgi beyannamesi güncel olmalı.

            Geleneksel Girişimci Programı amacıyla geleneksel girişimci eğitiminin, İleri Girişimci Programı amacıyla ileri girişimci eğitiminin tamamlanması şart.

            Girişimcilik eğitimi işletme kuruluş tarihinden evvel tamamlanmalı.

            Girişimcinin işletmedeki kurucu ortak payı en az yüzde 50 olmalı.

            İşletme, müracaat tarihi itibariyle son 1 sene içerisinde kurulmuş olmalı.

            Girişimcinin işletmesinin kuruluş tarihinin 3 sene öncesinden destek programına başvurduğu tarihe kadar, müracaatta olduğu işletme dışında; gerçek

            birey statüsünde bir firmasının olmaması, tüzel birey statüsünde kurulmuş rastgele bir firmada yüzde 30 ve üzeri ortaklığının bulunmaması gerekli.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Sevgilisini ensesinden vurdu! İşte cezası
            Haberler Ekonomi Kendi işini kurmak isteyenler büyük fırsat! KOSGEB açıkladı! e-Devlet üzerinden hemen başvurana 5.000 ve 25.000 TL verilecek!
                SON DAKİKA