Kendi işini kurmak isteyenler büyük fırsat! KOSGEB açıkladı! e-Devlet üzerinden hemen başvurana 5.000 ve 25.000 TL verilecek!

Devlet kendi işini kurmak isteyen gençlere desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 2022 senesinde da başvuruları almaya devam ediyor. Hibe ve faizsiz geri ödemeli desteği kendi işletmesini kuracak vatandaşlara başvurunun neticelenmesiyle eş güdümlü anında sağlanıyor. Yüksek teknoloji bölümünde tutar 300 bin TL'yi buluyor. İşte verdiği destekler...
İş fikri olanlara KOSGEB doğrultusundan Geleneksel Girişimci Programı ile 65 bin, İleri Girişimci Programı ile 375 bin liraya kadar hibe destek sağlanıyor. Bu desteklerden yararlanmak da kolay. İşte kendi işini kurmanın yolları...
Girişimciler amacıyla pek çok destek devrede. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) geri ödemesiz girişimcilik takviyeleri de şunlar arasında.
Kendi işinin patronu olmak isteyen geleneksel girişimcilere Geleneksel Girişimci Programı ile 65 bin liraya varan destek sağlanıyor.