Kendi işini kurmak isteyenler büyük fırsat! KOSGEB açıkladı! e-Devlet üzerinden hemen başvurana 5.000 ve 25.000 TL verilecek!

Devlet kendi işini kurmak isteyen gençlere desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 2022 senesinde da başvuruları almaya devam ediyor. Hibe ve faizsiz geri ödemeli desteği kendi işletmesini kuracak vatandaşlara başvurunun neticelenmesiyle eş güdümlü anında sağlanıyor. Yüksek teknoloji bölümünde tutar 300 bin TL'yi buluyor. İşte verdiği destekler...