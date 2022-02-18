Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği sorgulama! 2022 Şubat Mazot ve Gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Ödeme miktarı...

Gübre ve mazot desteği yattı mı sorusunun yanıtı son günlerde çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. Mazot ve gübre destek ödemesi alan binlerce çiftçi ödemelerin yapılacağı tarihe odaklandı. Şubat ayının sonlarına doğru yaklaştığımız şu günlerde mazot ve gübre desteği ödemelerinin yatırılacağı tarihi merak ediyor. Peki, çiftçilere 2022 mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...
MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Ödemeler geçtiğimiz yıl ilkbahar aylarında yapılmıştı ancak bu yıl ne zaman ödeme yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama paylaşılmadı.
2022 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne ahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler gübre ve sertifikalı tohum kullanım destekleri belirlendi.
Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 22 lirası mazot, 20 lirası gübre olmak üzere 42 lira destek sağlanacak.