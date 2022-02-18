Pancar paraları ne zaman yatacak? 2022 Pancar alım kesin fiyatı! Pancar ödemeleri hesaplara yatıyor...

Pancar üretici desteğinin yatacağı tarih belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çiftçilere bir çok müjde verdi. Çarşamba günü gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan özellikle çiftçileri sevindiren haberler duyurdu. Buna göre pancar üreticilerinin mart ayında alacakları pancar bedellerinin ödemesi 1 ay öne çekildi. Peki Pancar paraları ne zaman yatacak 2022? Pancar alım kesin fiyatı ne kadar? Pancar ödemeleri nasıl alınacak? İşte yanıtları...