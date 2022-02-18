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    • Ekonomi
    • 18.02.2022 18:41
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    • 18.02.2022 18:41
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    Pancar paraları ne zaman yatacak? 2022 Pancar alım kesin fiyatı! Pancar ödemeleri hesaplara yatıyor...

    Pancar üreticilerine destek ödemesi yapılacak. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Kabine Toplantısı'nın ardından alınan kararları açıklayan Erdoğan 2021 yılı pancar alım fiyatının üzerine ton başına 15 lira prim desteği ödeneceğini belirtmişti. Açıklamanın ardından pancar alım fiyatı da merak konusu oldu. Peki Pancar paraları ne zaman yatacak 2022? Pancar alım kesin fiyatı ne kadar? İşte yanıtları...

    Pancar paraları ne zaman yatacak?

    Pancar üretici desteğinin yatacağı tarih belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çiftçilere bir çok müjde verdi. Çarşamba günü gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan özellikle çiftçileri sevindiren haberler duyurdu. Buna göre pancar üreticilerinin mart ayında alacakları pancar bedellerinin ödemesi 1 ay öne çekildi. Peki Pancar paraları ne zaman yatacak 2022? Pancar alım kesin fiyatı ne kadar? Pancar ödemeleri nasıl alınacak? İşte yanıtları...

    PANCAR PARALARI NE ZAMAN YATACAK?

    Pancar ödemeleri cuma günü hesaplarına yatırılmaya başlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

    "Bilindiği gibi Tarım Kredi Kooperatiflerinin satış merkezlerinde hafta başı itibarıyla üre ve çay gübrelerinin fiyatlarında yüzde 30'a varan indirim yaptık. Buna ilave olarak yarından itibaren CAN gübresi, amonyum sülfat ve nitropower gübrelerinde de yüzde 30'luk indirime gidiliyor. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın girdi maliyetlerini düşürmek amacıyla yine yarından itibaren karma hayvan yemi yüzde 12 indirimle satılmaya başlanacaktır.

    Pancar üreticilerimizin mart ayında alacakları pancar bedellerinin ödemesini 1 ay öne çekiyor, cuma günü hesaplarına yatırıyoruz. Ayrıca 2021 yılı pancar alım fiyatının üzerine ton başına 15 lira prim desteği ödüyoruz. Bu sezonun pancar alım kesin fiyatını da hasattan önce açıklayacağımızı tekrar hatırlatmak istiyorum."
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    Haberler Ekonomi Pancar paraları ne zaman yatacak? 2022 Pancar alım kesin fiyatı! Pancar ödemeleri hesaplara yatıyor...
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