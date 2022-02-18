Kiralar cüzdanları yakmaya başlamıştı, devlet yardım elini uzattı! ÇŞB, belediye, sosyal hizmetler, kaymakamlık kira yardımı müjdesi

2022 kentsel dönüşüm kira yardımı zam seviyesi merakla beklenmeye devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm kira yardımı rakamı ne vakit açıklanacak? Öte yandan geçim sorunu çeken dar gelirli vatandaşlar amacıyla ise Kaymakamlık ile Sosyal Hizmetler kira yardımı gerçekleştireceğini duyurdu. Kiracılara müjdeli haberler peş peşe geldi!
2022 KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI ZAMMI KAÇ TL?
Evini kentsel dönüşüme veren vatandaşlara Bakanlık her ay sabit olarak kentsel dönüşüm kira yardımı ödemesi yapmakta olup söz hususu sayılar senelik olarak belirlenmektedir. 2020 yılında oluşturulan zammın sonrasında 2021 kentsel dönüşüm kira yardımı sayılarına zam yapılmadan aynı sayılar üzerinden liste yenilenmişti. 2022 yılı amacıyla ise işlemler başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bağlamında söz hususu sayılar her yıl Haziran ayında açıklanıyordu. Fakat geride bıraktığımız yıl zam yapılmadan sayıların teyit edilerek aynı tutarda ödenmeye devam edilmesi nedeniyle bu yıl zam miktarlarının daha erken açıklanabileceği belirtiliyor.
Şu anda sahip olunan sayılarla Ankara, İstanbul ve İzmir kentsel dönüşüm kira yardımı 1.150 TL olarak ödenirken memur lojman kiraları amacıyla meşru zam seviyesi yüzde 18 olarak ilan edilmişti. Bu miktar üzerinden kentsel dönüşüm kira yardımı zam seviyesi açıklanması halinde ise 3 büyük kentte 2022 kentsel dönüşüm kira yardımı rakamı 1.357 liraya yükseltilecek.