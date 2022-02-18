Kiralar cüzdanları yakmaya başlamıştı, devlet yardım elini uzattı! ÇŞB, belediye, sosyal hizmetler, kaymakamlık kira yardımı müjdesi

KAYMAKAMLIK, SOSYAL YARDIMLAŞMA KİRA YARDIMI YAPIYOR MU, BAŞVURU FORMU VE ŞARTLARI NELER?

Kira yardımı alabilmek isteyen vatandaşların müracaat yapabilecekleri bir başka kurum ise Kaymakamlık ve Sosyal Yardımlaşma dernekleridir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları gereksinim sahiplerine barınma ve besin yardımları olmak üzere çok sayıda yardımda bulunmaktadır. Yaşadığınız kentte tespit edilen Kaymakamlık binasından husus ile ilgili bilgi alabileceğiniz gibi Alo 183 Sosyal Destek Başvurusu Telefon Hattı ve Alo 144 Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yardım Hattı telefon numaraları üzerinden de bilgi alabilirsiniz.