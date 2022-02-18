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    KDV oralarında yüzde 8'den 1'e indirilmesinin ardından semt pazarında indirimler başladı

    Cumhurbaşkanı kararı iel gıdada KDV oranlarının yüzde 8’den 1’e indirilmesinin ardından bazı marketlerde fiyat oyunları sürerken, semt pazarlarında indirim yaşandı.

    Pazara KDV etkisi

    Cumhurbaşkanı kararı ile temel gıda ürünlerinde KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e indi. Bu indirimin vatandaşa yansıtılması gerekirken, bazı marketler indirim oyununa başvurdu, önce fiyatları artırıp sonra indiriyormuş gibi yaptı. Bu konuda denetimler devam ederken, vergi farkını cebine indiren marketler için ağır cezalar verileceği belirtiliyor. Öte yandan semt pazarlarında da KDV indiriminin etkisi görülmeye başladı. Geçen haftaya göre fiyatlar yüzde 20'nin üzerinde düştü. İstanbul pazarlarında geçen hafta 25-30 liradan satılan salatalık 12 liraya kadar gerilerken, patlıcan 30 liradan 15 liraya indi. Pazarcı esnafı, geçen hafta hava şartlarının etkisiyle fiyatların yüksek olduğunu belirterek, "Havaların düzelmesi ve KDV indirimi fiyatları düşürdü" dedi.



    VERGİ FARKLI FİYAT AYNI
    Verginin düşmesine karşın fiyatı değiştirmeyen marketlerin oyunu, vatandaşların paylaştığı fişlerle ortaya çıktı. Örneğin; yüzde 8 KDV'li 26,95 liraya satılan çayın KDV'si yüzde 1 oldu ama fiyat hâlâ 26,95 lira... (Ahmet Tunahan ŞİMŞEK)

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    Haberler Ekonomi KDV oralarında yüzde 8'den 1'e indirilmesinin ardından semt pazarında indirimler başladı
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