Tarih duyuruldu! Elektrik faturaları düşecek mi? Elektrikte tarife değişikliği ne zaman? %25 indirim ne zaman uygulanacak?

Elektrik faturalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Dönmez, elektrikte tarife değişikliklerini 1 Mart'a kadar tamamlamayı amaçladıklarını bildirdi. Peki, Elektrik faturaları düşecek mi? Elektrikte tarife değişikliği ne zaman? %25 indirim ne zaman uygulanacak? İşte merak edilenler!
ELEKTRİKTE YENİ KARARLAR
Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları şöyle:
"Dün Kabine toplantısında bunlar enine boyuna müzakere edildi. Mevcut durumun vatandaşlarımızı zora soktuğunun biz de farkındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız toplantıdan sonra birkaç adım atılacağını söyledi.
Bu konuda kafalarda zaman zaman sorular oluşuyor. Sizin sayacınız 30. değil de 31. ya da 32. günde okunursa 224 kilovatsaat oluyor. Vatandaşın lehine olacak çalışmayı yapıyoruz.