Tüm illerden vatandaş Kredi faiz oranları düştü mü? Merkez Bankası faiz kararı sonrası konut, ihtiyaç, taşıt kredisi faiz oranları güncel ne kadar? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Ekonomi gündeminde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz toplantısına odaklandı ve faiz kararının ne kadar olacağı merak ediliyor. Bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi oranlarının ne yönde değişeceği de araştırılıyor. İşte detaylar...