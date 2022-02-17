Tüm illerden vatandaş Kredi faiz oranları düştü mü? Merkez Bankası faiz kararı sonrası konut, ihtiyaç, taşıt kredisi faiz oranları güncel ne kadar? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Ekonomi gündeminde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz toplantısına odaklandı ve faiz kararının ne kadar olacağı merak ediliyor. Bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi oranlarının ne yönde değişeceği de araştırılıyor. İşte detaylar...
KREDİ FAİZLERİ DÜŞTÜ MÜ?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından saat 14:00'te faiz kararı açıklaması yapacak. Bankaların da bu yönde faiz oranlarını güncellemeleri bekleniyor. Bankaların şu anki ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi güncel faiz oranlarını haberimizde bulabilirsiniz.
BANKALARIN GÜNCEL KONUT, TAŞIT, İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI
ZİRAAT BANKASI
İhtiyaç: %1,79
Konut: %1,36
Taşıt: %1,59
ING KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç: %1,94
Konut: %2,19
Taşıt: % 2,14