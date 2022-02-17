Doğal gaz desteği başvuru ekranı e-Devlet | Doğal gaz yardımı başvurusu başladı mı, şartları neler? 450,1150 TL ödeme...

2022 yılında bir çok haneye doğal gaz desteği yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son kabine toplantısının ardından doğalgaz desteği başvuru tarihini duyurmuştu. Erdoğan doğal gaz başvurularının 17 Şubat 2022 Cuma günü alınmaya başlanacağını müjdelemişti. Peki Doğal gaz yardımı başvurusu başladı mı, şartları neler? 450- 1150 TL arası ödeme yapılacak. Doğal gaz desteğinden kimler yararlanabilecek? İşte Doğal gaz desteği başvuru ekranı e-Devlet ve diğer detaylar...
DOĞAL GAZ YARDIMI BAŞVURUSU BAŞLADI MI, ŞARTLARI NELER?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahiplerine yönelik ısınma desteği kapsamında doğal gaz yardımı da yapılacağını geçtiğimiz haftalarda müjdelemişti.
Yanık'ın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan destek başvurularının 17 Şubat 2022 Cuma günü yapılmaya başlanacağını duyurdu. Destek için başvurular bugün başlıyor ve ödemeler, mart ayının ikinci haftasından sonra verilecek. Başvuru ekranı haberimizin devamında...
DOĞAL GAZ DESTEĞİ KİMLERE VE NE KADAR VERİLECEK?
Doğalgaz desteği, hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arası destek sağlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için yılda 2 defada ödenmek üzere 450 lira ile bin 150 lira arasında değişen miktarlarda doğalgaz desteği sağlayacağız. Kronik hastaların ve yaşam destek cihazına bağlı olarak hayatını sürdüren kişilerin bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacaktır." dedi.