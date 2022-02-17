İş sahibi olmak isteyen binlerce kişi 6.000 TL maaş ile kariyer fırsatı! A101 personel alımı 2022 başvuru şartları neler? A101 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? sorularının yanıtlarını arama motorları üzerinden sıklıkla sorguluyor. Ekonomi gündeminde en çok araştırılanlar arasında iş fırsatları yer alıyor ve A101 marketler pek çok farklı kadrosu için açıklarını kapatmak istiyor ve Türkiye genelindeki şubelerine personel alımı yapıyor. İşte konuya dair tüm bilgiler...
A101 PERSONEL İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
A101'de çalışmak istiyor ve iş başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvuru formunu doldurmanız yeterlidir. Bu formları A101 mağazalarında doldurabilir ya da A101'in resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
Başvuru formunda kişisel bilgiler, eğitim bilgileri ve iş deneyimleri ile alakalı kısımları doldurmanız sizlerden istenecektir. Aynı zamanda burada yer alan ve size uygun olan başvuru pozisyonunuzu da seçebilirsiniz.
A101 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI 2022 NEDİR?
A101'de çalışabilmek için bazı şartları yerine getirmek zorundasınız. Bazı idari kadrolar ile diğer kadrolarda özel şartlar aranabilmekle beraber genel personel alımı için aranan temel nitelikler ve A101 çalışma şartları şöyle sıralanmaktadır.
En az lise mezunu olmak
Daha önce market ya da hizmet sektöründe çalışmış ve tecrübeli olmak
30 yaşı tamamlamamış olmak