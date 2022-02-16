Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 17 Şubat son dakika faizler arttı mı azaldı mı? Faiz sabit kalırsa dolar, altın, kripto para fiyatları ne olur?

İran nükleer anlaşma görüşmeleri sürüyor. ABD'nin son dönemde bu konuya daha sıcak baktığı, İran ile anlaşmaya yakın olduklarına yönelik açıklamalar geliyor. ABD yükselen petrol fiyatlarından rahatsız ve bunun önüne geçmek için stratejik petrol rezervi satışı gerçekleştiriyor. Ancak yeterli olmuyor. İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılması durumunda İran petrolünün piyasaya gelecek olması, Suudi Arabistan'dan sonra İran'ın yeterli üretimi sağlayacak olması, petrol fiyatlarında beklenen düşüşü sağlayabilir. Bu nedenle ABD bu konuda anlaşmaya sıcak bakıyor. Tabii bu süreç hala devam ediyor. Bu da bize bir süre daha petrol fiyatlarındaki yükselişin devam edeceğini gösteriyor.

Ek olarak, Rusya ve Ukrayna meselesini de düşünürsek ve durum daha da kötüleşirse, kısa vadede bile olsa enerjinin yükselişi, şubat ayı enflasyon rakamları üzerinde ciddi bir baskıya neden olabilir. En son açıklanan Türkiye enflasyonu yıllık bazda yüzde 48,69 ve aylık bazda yüzde 11,10 seviyesindeydi. ABD'de ise enflasyon son 40 yılın zirvesinde. TCMB faiz indirimlerine devam edeceğini belirtiyor ancak şu an için aceleci davranmıyor.