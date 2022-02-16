Konutların vergisi ‘kademeli KDV sistemi’ ile düşüyor! İşte sizler için hesapladık

Konutta KDV sisteminde hem tüketiciyi hem de sektörü rahatlatacak yeni bir model devreye giriyor. Yeni modelde 150 metrekareyi aşan konutlara ikili KDV sistemi geliyor. 150 metrekareye kadar KDV yüzde 1-8 olarak hesaplanırken, üstü için yüzde 18 KDV uygulanacak. Kademeli vergi indirimi konutta metrekare oyununa da son verecek.
NASIL UYGULANACAK?
Konutta KDV sistemi 150 metrekareye kadar yüzde 1-8 olarak uygulanıyor. 150 metrekarenin üzerindeki konutlarda ise yüzde 18'lik KDV söz konusu. Bir konut 149 metrekare olduğunda yüzde 1-8 KDV ödenirken, 151 metrekare olduğunda bu oran yüzde 18'e çıkıyor. Yeni sistemde ise 150 metrekareyi aşan konutlarda aşan kısım için yüzde 18 KDV uygulanacak. Örneğin; 1 milyon liralık 150 metrekarelik daireye 80 bin lira KDV ödenirken, 155 metrekarede ise 180 bin lira KDV veriliyor. Yeni sistemle 5 metrekarelik bölüm yüzde 18'den vergilendirilecek, bu tutar da 5 bin 805 lira olacak. Toplam 85 bin 805 lira ödenecek.
94 BİN TL'LİK AVANTAJ
1 milyon TL değerindeki 155 metrekare konut için:
Eski sistem: 1 milyon x % 18= 180 bin TL
Yeni sistem: 150 m2'ye kadar olan kısım için % 8= 80 bin TL
5 m2 için 32.255 TL x % 18=5.805 TL
TOPLAM: 85.805 TL