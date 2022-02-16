Konutların vergisi ‘kademeli KDV sistemi’ ile düşüyor! İşte sizler için hesapladık





NASIL UYGULANACAK?

Konutta KDV sistemi 150 metrekareye kadar yüzde 1-8 olarak uygulanıyor. 150 metrekarenin üzerindeki konutlarda ise yüzde 18'lik KDV söz konusu. Bir konut 149 metrekare olduğunda yüzde 1-8 KDV ödenirken, 151 metrekare olduğunda bu oran yüzde 18'e çıkıyor. Yeni sistemde ise 150 metrekareyi aşan konutlarda aşan kısım için yüzde 18 KDV uygulanacak. Örneğin; 1 milyon liralık 150 metrekarelik daireye 80 bin lira KDV ödenirken, 155 metrekarede ise 180 bin lira KDV veriliyor. Yeni sistemle 5 metrekarelik bölüm yüzde 18'den vergilendirilecek, bu tutar da 5 bin 805 lira olacak. Toplam 85 bin 805 lira ödenecek.