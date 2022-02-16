Tüm illerden vatandaşlar FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Şubat ayı FED faiz kararı beklentisi nedir? FED toplantısı hangi tarihte yapılacak? Sorularının yanıtlarını arama motorları üzerinden sıklıkla sorguluyor. Altın, Dolar gibi yatırım araçlarının gidişatını yakından etkileyen FED faiz kararı gündemden düşmeyen konular arasında yer alıyor. Peki ne zaman belli olacak? İşte ayrıntılar...
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
FED faiz kararı için yapılacak olan toplantı 15 - 16 Mart tarihlerinde gerçekleşecek.
FED üçüncü toplantısı da 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek. FED dördüncü toplantısını 14-15 Haziran 2022 tarihlerinde düzenleyecek. 26-27 Temmuz 2022'de beşinci toplantısını yapacak FED'in altıncı toplantısı 20-21 Eylül, yedinci toplantısı 1-2 Kasım ve sekizinci toplantısı 13-14 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.