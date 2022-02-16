FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Şubat ayı FED faiz kararı beklentisi nedir? FED toplantısı hangi tarihte yapılacak?

FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NEDİR?

Goldman Sachs ekonomistleri FED'in 2022 yılında Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere dört faiz artırımı yapacağını tahmin etmişti. Enflasyona göre faiz artırım sayısının artabileceği belirtilirken, sıkılaştırıcı önlemlerin görüleceğini de duyurulmuştu. JP Morgan Chase CEO'su Jamie Dimon da yaptığı tahminlerde ekonomiyi çok sarsmadan faiz artırımları yapılarak enflasyonun kontrol altına alınacağını belirtip "25'er baz puanlık 4 faiz artırımı çok küçük bir miktar" demişti. FED'in faiz artırım adımı mart ayında gelirse 2018 yılının aralık ayından beri ilk kez yaşanmış olacak.