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    • Ekonomi
    • 16.02.2022 20:39
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    • 16.02.2022 20:44
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    Doğal gaz desteği başvuruları başladı mı? Doğal gaz yardımı kimlere verilecek? Doğal gaz parası ne kadar, nasıl başvuru yapılır?

    Doğalgaz fatura desteği ile ilgili araştırmalar hızlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıklamasında destek başvurularının başlayacağı tarihi duyurdu. İhtiyaç sahiplerine yönelik ısınma desteği kapsamında doğal gaz yardımı yapılacağı geçtiğimiz haftalarda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından müjdelenmişti. Erdoğan da başvurular hakkında sıcak gelişmeleri aktardı. Peki Doğal gaz desteği başvuruları başladı mı? Doğal gaz yardımı kimlere verilecek? Doğal gaz parası ne kadar, nasıl başvuru yapılır?

    Doğal gaz desteği başvuruları başladı mı?

    Son dakika haberine göre Doğal gaz desteği başvurularının başlayacağı tarih belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası destek başvurularının ne zaman başlayacağı hakkında bilgi verdi. Doğal gaz yardımından yararlanmak isteyenler de hemen harekete geçti. Bu kapsamda internet arama motorlarında Doğal gaz desteği başvuruları başladı mı? Doğal gaz yardımı kimlere verilecek? Doğal gaz parası ne kadar, nasıl başvuru yapılır? soruları araştırılıyor. İşte yanıtları ve Erdoğan'ın açıklamaları...

    DOĞAL GAZ DESTEĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

    Doğal gaz desteği başvuruları için tarih belli oldu. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunun Başkan Erdoğan doğal gaz destek başvurularının 18 Şubat'ta başlayacağını duyurdu.

    DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım başvurularının e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılabileceğini belirtti.

    E-DEVLET GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    DOĞALGAZ YARDIMI ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

    Doğal gaz ödemelerinin nasıl yapılacağına ilişkin bilgi veren Yanık, ödemenin hak sahibinin PTT kartına yatırılacağını bildirdi.

    Bakan Derya Yanık, sözlerine şöyle devam etti:

    "Kişi faturasını götürerek PTT'deki hakkıyla ödemesini almış olacak. Rakamlar da hemen hemen ortaya çıktı. Isıl haritaya göre değişen şekilde hane başına ödeme yapılacak çünkü, Erzurum'daki bir kişinin ısınma gideriyle Ege'deki bir kişinin ısınma ihtiyacı aynı değil. O nedenle arkadaşlarımız bir ısıl harita çalıştı. Bu tamamen teknik ve bilimsel bir çalışma. Buna göre hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında bir destek sağlanacak. İki eşit taksitte yapacağız bu ödemeleri, mart ve ekim aylarında. Kömür yardımı da hemen hemen buna benzerdi.

        DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ SENEDE KAÇ DEFA, HER AY MI?

        Hedefimiz 4 milyon haneye ulaşmak. Öyle ki kömürün 2 katından fazla hane sayısı. Senelik 3 milyar liralık bir destek öngörüyoruz. Yani, ödemelerimiz ısıl haritaya göre belirlenmiş 450 lira 1150 lira arasında değişiyor bölgesine göre. Belirttiğimiz tarihleri geçmemek, eğer mümkün olursa daha erken sürelerde yapmak için yoğun bir gayret gösteriliyor."

        Bakan Yanık, doğal gaz ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez gerçekleştirilmesinin planlandığını sözlerine ekledi.
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        Haberler Ekonomi Doğal gaz desteği başvuruları başladı mı? Doğal gaz yardımı kimlere verilecek? Doğal gaz parası ne kadar, nasıl başvuru yapılır?
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