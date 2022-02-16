Son dakika haberine göre Doğal gaz desteği başvurularının başlayacağı tarih belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası destek başvurularının ne zaman başlayacağı hakkında bilgi verdi. Doğal gaz yardımından yararlanmak isteyenler de hemen harekete geçti. Bu kapsamda internet arama motorlarında Doğal gaz desteği başvuruları başladı mı? Doğal gaz yardımı kimlere verilecek? Doğal gaz parası ne kadar, nasıl başvuru yapılır? soruları araştırılıyor. İşte yanıtları ve Erdoğan'ın açıklamaları...
DOĞAL GAZ DESTEĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Doğal gaz desteği başvuruları için tarih belli oldu. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunun Başkan Erdoğan doğal gaz destek başvurularının 18 Şubat'ta başlayacağını duyurdu.
DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım başvurularının e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılabileceğini belirtti.
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DOĞALGAZ YARDIMI ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?
Doğal gaz ödemelerinin nasıl yapılacağına ilişkin bilgi veren Yanık, ödemenin hak sahibinin PTT kartına yatırılacağını bildirdi.
Bakan Derya Yanık, sözlerine şöyle devam etti:
"Kişi faturasını götürerek PTT'deki hakkıyla ödemesini almış olacak. Rakamlar da hemen hemen ortaya çıktı. Isıl haritaya göre değişen şekilde hane başına ödeme yapılacak çünkü, Erzurum'daki bir kişinin ısınma gideriyle Ege'deki bir kişinin ısınma ihtiyacı aynı değil. O nedenle arkadaşlarımız bir ısıl harita çalıştı. Bu tamamen teknik ve bilimsel bir çalışma. Buna göre hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında bir destek sağlanacak. İki eşit taksitte yapacağız bu ödemeleri, mart ve ekim aylarında. Kömür yardımı da hemen hemen buna benzerdi.