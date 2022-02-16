Doğal gaz desteği başvuru ekranı e-Devlet | Doğal gaz desteği başladı mı? Doğal gaz yardımı ne kadar, başvuru nasıl yapılır?

DOĞAL GAZ DESTEĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Doğal gaz desteği başvuruları için tarih belli oldu. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunun Başkan Erdoğan doğal gaz destek başvurularının 18 Şubat'ta başlayacağını duyurdu. Erdoğan açıklamasında, ''Kriterlere uyan 4 milyon hane için yılda iki defada ödenmek üzere 450 ile 1150 lira arasında değişen miktarlarda doğal gaz desteği sağlayacağız.'' ifadelerine yer verdi.

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım başvurularının e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılabileceğini belirtti.

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