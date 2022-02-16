Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 16.02.2022 10:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.02.2022 11:32
    ABONE OL

    3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Bakan Bilgin'den önemli açıklamalar | 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak?

    Son dakika haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 Ek Gösterge için yapılan ilk toplantıda açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge meselesinin çözüleceğinin altını çizerken "Kamu personel sistemi bütünüyle ele alınmadığı için ücret de dahil çeşitli yükseltme kararları, birçok sorunu içinden çıkılmaz hale gelmiştir. Eşitsizlikler meydana gelmiştir, adaleti zedelemiştir." ifadelerini kullandı.

    3600 ek göstergeyle ilgili önemli açıklamalar

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge düzenlemesi çalışmalarına ilişkin bakanlıkta, 11 sendika temsilcisiyle toplandı.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında toplantıya kamu kurumlarını temsilen; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Cevdet Ceylan, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürü Sayın Yakup Tekin, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk, Memur-Sen Konfederasyonu ve konfederasyona bağlı 11 sendikanın temsilcileri katıldı.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşmasında öne çıkan satırlar şöyle:
    Bugüne kadar bütün teknik çalışmaları bakanlık bünyesinde gerçekleştirdik. Bu sadece bizim bakanlığımızı değil, maliye, strateji, bütçe ve diğer kamu kuruluşlarını da ilgilendiren bir mesele. Biz meseleyi sosyal taraflarımızla, sendikalarımızla da birlikte ele alacak bir komisyon çalışması başlatacağımızı duyurmuştuk. 3600 meselesi çok önemli. Kamu personel sisteminde belki çok eskiden gelen çeşitli düzenlemeler yapılmıştır, Reform adı altında düzenlemeler yapılmıştır. Kariyerde ilerleme ve ödül sistemi olan çeşitli yükseltme kararları, emeklilik dahil olmak üzere kamu personelinin durumu içinden çıkılmaz hale gelmiştir, adalet duygusunu zedeleyen düzenlemeler yapılmıştır. Bu çerçevede bu meselenin ele alınması çok mühim hale gelmiştir. Salgın devam ediyor. Ekonomik ve toplumsal hayata yansıyan sorunları gün geçtikçe daha çok hissediyoruz. Salgın tüm dünyada ekonomik dalgalanmaya yol açmıştır, bütün ülkeler salgın şartlarından olumsuz etkilenmişlerdir.

    ÖNEMLİ ADIMLAR ATIYORUZ
    Enerji fiyatlarındaki aşırı yükseliş, enflasyondaki artış, lojistik problemler, tedarik zincirindeki kopuş tüm dünyada ekonomik kriz atmosferine neden olmuştur. Türkiye'ye de yansımaları olmuştur. Türkiye ekonomisi 800 milyar dolarlıktır. Küresel dalgalardan etkilenen sorunların Türkiye için de daha büyük sorunlara yol açmasını göz önünde bulundurmamız gerekir. Türkiye'nin ekonomik problemlerinin aşılması konusunda hükümet olarak çok önemli adımlar atıyoruz. Yeni Ekonomi Modeli ile sorunların aşılması için Türkiye'nin önemli gündemi haline gelmiştir.

    ÇALIŞANLAR ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK
    Makro göstergelerin hepsine baktığımız zaman, ihracatta her ay 20 milyar dolarlık gerçekleşme oranı büyümeyi ileriye taşıyabileceğinin göstergesidir.

    Bizim öncelikle dışarıdan gelen Döviz fiyatlarıyla, ithalat ve ihracat ilişkisinde açık olan ekonominin uluslararası krizin meydana getirdiği sorunlarla karşılaşması anlaşılabilir bir şeydir.

    Ekonomik politikalar büyümeyi istikrarlı şekilde uzun vadede devam ettirdikçe aşılacak sorunlardır. Bizim de bakanlık olarak görevimiz budur. Çalışma Bakanlığı sosyal politikaları uygulamakla yükümlü bir bakanlıktır. Geçtiğimiz dönemde uyguladığımız bu yaklaşımla yeni sosyal politikalar uygulamaya sokarak toplumun krizden korunmasını sağlayacak tedbirleri devreye aldık. Toplu sözleşmelerde enflasyon ciddi aşınmalar yarattı.

    Emeklilerimizin 1500 lira olan maaşını artırarak tedbirler almaya devam ediyoruz. 6 aylık yüzde 31 zam yaptık. Temmuz'da da düzenlemeler yapacağız, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözünün gereğini yapacağız, kimsenin endişesi olmasın.

    BEKLENTİLERİ YAPACAĞIZ
    Türkiye kendi coğrafyasının en ileri olan ülkesidir. Toplumsal ve ekonomik gelişmeleriyle önemli bir ülkedir. Uluslararası sistem tarafından kabul edilmeyen Akdeniz'den Karadeniz'e birçok sorunla yüz yüzeyiz. Bugün kamu çalışanlarımızın 3600 ek gösterge ile adil bir şekilde onların beklentilerini yapacak kararlılıktayız.

    Sayın Cumhurbaşkanımız bunu bu sene içerisinde çözeceğimizi söyledi. Bu komisyonda meseleler ele alınacak, talepler dile getirilecek. Komisyon kararını toplantılar neticesinde verecek. Bunun adil bir çözüm olacağına dair şimdiden kanaatimi belirtmek isterim. Kamu ve sosyal tarafları var. 3600'ün gerçekleşmesi konusunda ortak iradeyi paylaşan Memur-Sen'in söyleyecekleri vardır.

    Bundan sonraki toplantılarımızı neticelendirdikten sonra sözleşmeli personel için çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Biz bu sene sosyal politikalar açısından ekonomide yaşanan dalgalanmalara karşı sosyal kalkan oluşturma amacıyla hareket ediyoruz. Asgari ücretin vergilerden muaf tutulması konusunda devrim gerçekleştirdik, enflasyon yüzde 36 iken yüzde 50 zam yaptık.

    ALİ YALÇIN - MEMUR-SEN BAŞKANI
    Toplu sözleşme kararımız gereği bir komisyon çalışmasıyla başlayıp 2022 yılı sonuna kadar hayata geçirme konusunda uzlaştığımız bir çalışmanın başlangıcını yapıyoruz. Memurların ekonomik iyileşmesini sağlamak, mesleki motivasyonunu artırmak ve beklentilerini karşılamaktır. Toplu sözleşmemizde vaat olan 3600 konusunu vaatten bir karara dönüştürdük. Bizim aldığımız kararda belli meslek grupları değil kararımız çok nettir. 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesi şeklinde geniş çerçeve ortaya koyduk. Bir adaletin tesis edilmesine topyekün ele alınmasına ihtiyaç var. Bugün besmeleyi çekiyoruz.

        TASLAKTA NELER VAR?
        Hazırlanan taslaklara göre, kademeli geçiş ile kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik yapı dikkate alınarak ek göstergeler hazırlanacak. Yapılan çalışma kamu personelinin geneline yönelik bütüncül bir yaklaşımla değerlendiriliyor. Böylece tüm unvanlar kapsama alınıyor.

        Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, "Teknik hizmetlerden genel idari hizmetlere, sağlık hizmetlerinden diğer alanlara kadar kamu görevlilerinin içinde bulunabileceği süreç yönetimi arzuluyoruz" dedi.

        BAŞTAN AŞAĞI YENİLENİYOR
        Çalışmalar kapsamında en yüksek devlet memuru olan idari işler başkanının ek göstergesi yeniden tespit edilecek. Piramit şeklinde kamuda yer alan diğer unvanlar tespit edilerek aşağıya doğru ek göstergeler belirlenecek. Bu rakamın 8000'den 9000'e kadar düzenlenmesi bekleniyor.

        Bakan yardımcılarından genel müdürlere, genel müdür yardımcılarından müstakil daire başkanlarına kadar herkesin ek göstergesi gözden geçiriliyor. Daire başkanları, şube müdürleri, şef ve diğer kadrolara yönelik düzenlemeler yapılıyor. Düzenlemeyle kurum başkanları arasında da denge sağlanacak.

        DÜZENLEMEDE NELER VAR?
        - Ek göstergesi olmayan yardımcı hizmetler sınıfı için eğitime göre ek gösterge rakamı belirlenecek.

        - Şube müdürleri sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik konumuna göre 3600 ek gösterge alacak.

        - Genel müdür yardımcısının ek göstergesi 5300 veya 6400 olarak bekleniyor.

            - Bakanlıklardaki daire başkanlarının ek göstergesi 4800 olarak bekleniyor.

            - Üniversite yöneticilerinin ek göstergeleri yükseliyor.

            - Mahalli idareler ile bağlı ve ilgili kuruluşlarda yönetici olanlara ek gösterge artışı yapılacak.

            - Kariyer kadrolarda görev yapanların da ek göstergesi artacak.

            - İl müdürleri ile bölge müdür ve yardımcılarına ek gösterge artışı yapılacak.

            - Tüm unvanlardaki dengesiz ek göstergeler düzeltilecek.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Karadeniz’de üçüncü arama sondajı
            Haberler Ekonomi 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Bakan Bilgin'den önemli açıklamalar | 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak?
                SON DAKİKA