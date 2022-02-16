3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Bakan Bilgin'den önemli açıklamalar | 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak?

ÇALIŞANLAR ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK

Makro göstergelerin hepsine baktığımız zaman, ihracatta her ay 20 milyar dolarlık gerçekleşme oranı büyümeyi ileriye taşıyabileceğinin göstergesidir.

Bizim öncelikle dışarıdan gelen Döviz fiyatlarıyla, ithalat ve ihracat ilişkisinde açık olan ekonominin uluslararası krizin meydana getirdiği sorunlarla karşılaşması anlaşılabilir bir şeydir.

Ekonomik politikalar büyümeyi istikrarlı şekilde uzun vadede devam ettirdikçe aşılacak sorunlardır. Bizim de bakanlık olarak görevimiz budur. Çalışma Bakanlığı sosyal politikaları uygulamakla yükümlü bir bakanlıktır. Geçtiğimiz dönemde uyguladığımız bu yaklaşımla yeni sosyal politikalar uygulamaya sokarak toplumun krizden korunmasını sağlayacak tedbirleri devreye aldık. Toplu sözleşmelerde enflasyon ciddi aşınmalar yarattı.

Emeklilerimizin 1500 lira olan maaşını artırarak tedbirler almaya devam ediyoruz. 6 aylık yüzde 31 zam yaptık. Temmuz'da da düzenlemeler yapacağız, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözünün gereğini yapacağız, kimsenin endişesi olmasın.

BEKLENTİLERİ YAPACAĞIZ

Türkiye kendi coğrafyasının en ileri olan ülkesidir. Toplumsal ve ekonomik gelişmeleriyle önemli bir ülkedir. Uluslararası sistem tarafından kabul edilmeyen Akdeniz'den Karadeniz'e birçok sorunla yüz yüzeyiz. Bugün kamu çalışanlarımızın 3600 ek gösterge ile adil bir şekilde onların beklentilerini yapacak kararlılıktayız.

Sayın Cumhurbaşkanımız bunu bu sene içerisinde çözeceğimizi söyledi. Bu komisyonda meseleler ele alınacak, talepler dile getirilecek. Komisyon kararını toplantılar neticesinde verecek. Bunun adil bir çözüm olacağına dair şimdiden kanaatimi belirtmek isterim. Kamu ve sosyal tarafları var. 3600'ün gerçekleşmesi konusunda ortak iradeyi paylaşan Memur-Sen'in söyleyecekleri vardır.

Bundan sonraki toplantılarımızı neticelendirdikten sonra sözleşmeli personel için çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Biz bu sene sosyal politikalar açısından ekonomide yaşanan dalgalanmalara karşı sosyal kalkan oluşturma amacıyla hareket ediyoruz. Asgari ücretin vergilerden muaf tutulması konusunda devrim gerçekleştirdik, enflasyon yüzde 36 iken yüzde 50 zam yaptık.

ALİ YALÇIN - MEMUR-SEN BAŞKANI

Toplu sözleşme kararımız gereği bir komisyon çalışmasıyla başlayıp 2022 yılı sonuna kadar hayata geçirme konusunda uzlaştığımız bir çalışmanın başlangıcını yapıyoruz. Memurların ekonomik iyileşmesini sağlamak, mesleki motivasyonunu artırmak ve beklentilerini karşılamaktır. Toplu sözleşmemizde vaat olan 3600 konusunu vaatten bir karara dönüştürdük. Bizim aldığımız kararda belli meslek grupları değil kararımız çok nettir. 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesi şeklinde geniş çerçeve ortaya koyduk. Bir adaletin tesis edilmesine topyekün ele alınmasına ihtiyaç var. Bugün besmeleyi çekiyoruz.