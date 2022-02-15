Trafik sigortası sizi korur

Ülkemizde yıllık olarak yapılan ve zorunlu olan trafik sigortası kara yollarında seyir halindeyken meydana gelen kazalarda karşı tarafta oluşabilecek zararların karşılanmasını sağlayan bir sigorta türü. Bu sigortanın amacı, maddi ve bedensel hasar oluşması durumunda kayıpları en aza indirmek ve hakları koruyabilmek. Trafik sigortası, her yıl belirlenen limitler çerçevesinde yenilenen bir uygulama olup, takibi de gerektiriyor. Düzenli olarak her sene poliçeyi yenilemek, kusurlu bir kazaya karışıldığı zaman araç sahibine maddi kolaylıklar sağlar. Kaza durumunda kazaya sebep olan taraf; karşı tarafın aracında oluşan zararları, sürücü ve diğer yolcuların tedavi ve hastane ücretlerini, ölümlü kazalarda ise ölüm tazminatını ödemek zorundadır. Aksi takdirde haciz, icra ve hapis gibi yaptırımlarla karşılaşabilir. Primleri düzenli olarak ödenen aktif bir trafik sigortası sayesinde yüksek maliyetli tazminatları sigorta şirketi karşılar.

BUNLARA DİKKAT

Poliçe yapılırken mutlaka doğru ve eksiksiz bilgi vermelisiniz. Yanlış bilgiden doğacak zararlar size yansıyacaktır.

Araçla ilgili bilgiler de doğru ve eksiksiz olmalıdır.

Poliçenin başlangıç ve bitiş tarihleri çok önemlidir. Özellikle süresi geçmiş poliçe geçersiz sayılacağından zamanında yenilenmelidir. Süresi geçen poliçeler yüzünden aracınız trafikten men edilebilir, yeni poliçe için gecikme cezası alınabilir.

Aracınız hiç kaza yapmamışsa bir sonraki poliçenizde hasarsızlık indirimi yapılacaktır. Bunu talep etmeyi unutmayın.

Eğer kapsamı genişletmek isterseniz bunu da belli ödemelerle yapabilirsiniz.