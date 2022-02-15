TOKİ 40 ilde 129 konut için açık artırma ne zaman, saat kaçta? TOKİ konut ve iş yeri açık artırma başvuru nereden, nasıl yapılır?

TOKİ 40 ilde 129 konut ve 22 ilde 145 iş yeri için ilan yayımladı. Satışa sunulan konutlara yüzde 25 ve yüzde 50 peşinat ve 120 ay vadeyle sahip olunabilecek. Satışa sunulan iş yerleri ise yüzde 15, 25 ve 50 peşinat ile 120 ay vadeyle alınabilecek. Açık artırmalara katılmak isteyenler harıl harıl araştırmalar yapıyor. Bu kapsamda TOKİ 40 ilde 129 konut için açık artırma ne zaman, saat kaçta? TOKİ açık artırmaya nasıl katılınır? TOKİ 40 ilde 129 konut ve 22 ilde 145 iş yeri için açık artırma nerede yapılacak? TOKİ açık artırma canlı yayın nasıl izlenir? Başvurular nereden, nasıl yapılır?soruları internet arama motorlarında sorgulanıyor. İşte yanıtları...