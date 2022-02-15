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    • Ekonomi
    • 15.02.2022 07:51
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    • 15.02.2022 07:51
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    Pancar paraları yattı mı, ne zaman ödenecek 2022? Pancar çiftçisine kaç TL ödeme yapılacak? Pancar alım fiyatı ne kadar oldu?

    Pancar paraları hakkında araştırmalar sabah saatlerinden itibaren yoğunluk kazandı. Konya Şeker'den yapılan açıklaya göre, Konya Şeker, 2021-2022 yılı kampanya dönemi 1 milyar 81 milyon 936 bin lira tutarındaki pancar ödemesini çiftçilerin hesaplarına ödeyecek. Peki, pancar paraları yattı mı, ne zaman ödenecek 2022? Pancar çiftçisine kaç TL ödeme yapılacak? İşte tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Pancar paraları yattı mı, ne zaman ödenecek 2022?

    Çiftçiler pancar ödemeleri için geri sayım yapıyordu. Konuyla ilgili Konya Şeker'den beklenen açıklama geldi. Konya Şeker, pancar ödemelerini bugün hesaplara yatıracak. Peki, Pancar paraları yattı mı, ne zaman ödenecek 2022? Pancar çiftçisine kaç TL ödeme yapılacak? Pancar alım fiyatı ne kadar oldu? İşte merak edilenler!

    Konya Şeker, pancar çiftçisinin ödemelerini öne çekerek bugün hesaplarına yatıracak.

    Konya Şeker'den yapılan açıklaya göre, Konya Şeker, 2021-2022 yılı kampanya dönemi 1 milyar 81 milyon 936 bin lira tutarındaki pancar ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına ödeyecek. Yapılacak olan pancar ödemesi ile Konya Şeker tarafından bu yıl toplamda, pancar üreticisine 1 milyar 637 bin 351 bin lira ödeme yapılmış olacak. Geçen yıl çiftçiden 3 milyon 100 bin ton şeker pancarı alındı ve 455 bin ton şeker üretildi. Böylelikle Konya Şeker ve Çumra Şeker fabrikaları Türkiye şeker üretiminin yaklaşık yüzde 25'ini karşılamış oldu.

    Konya Şeker tarafından alımı yapılan pancarlarda en yüksek polar oranı 22, ortalama polar 17,73 olarak tespit edildi. Buna göre çiftçiye ortalama 465,41 TL/ton, primlerle birlikte ise 538,85 TL/ton ödendi. 2021-2022 kampanya döneminde hinterlandında bulunan 217 köy ve 467 bin 263 dekarlık alanda 13 bin 735 üreticiyle sözleşmeli üretim yapılıyor.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, pancar ödemelerinin erken yapılarak çiftçiye destekte bulunduklarını belirtti.

        Çiftçinin her zaman yanında yer aldıklarını vurgulayan Erkoyuncu, verdikleri sözleri yerine getirmek için var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti.

        Erkoyuncu, şunları kaydetti:

        'Bu yıl pancar çiftçisine toplamda 1 milyar 637 bin lira üzerinde ödeme yapacağız. 15 Şubat'ta çiftçilerimiz, 1 milyar 81 milyon 936 bin lira pancar parasını hesaplarında görecekler. Çiftçilerimizin daha verimli üretim elde edebilmesi için gecemizle gündüzümüzle çalışıyoruz çiftçimizin ürettiğinin de karşılığını almasını istiyoruz. Bu yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, pancar çiftçisine rahatlatacak bir rakam verildi. Çiftçilerimiz üretsin, üretmeye de devam etsinler. Güçlü bir devlet olmak için üreten ve büyüyen bir üreticiye sahip olmalıyız. Bunu da hep birlikte başaracağımıza inanıyorum. Ödemelerin çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum."
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        Haberler Ekonomi Pancar paraları yattı mı, ne zaman ödenecek 2022? Pancar çiftçisine kaç TL ödeme yapılacak? Pancar alım fiyatı ne kadar oldu?
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